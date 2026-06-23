"Время не на стороне Москвы": США призвали РФ заключить перемирие

Посол Дэн Негреа подчеркнул, что США поддерживают Украину и заявил, что Россия должна сесть за стол переговоров.

Совет Безопасности ООН провел открытый брифинг по Украине. Выступавшие предупредили, что человеческие и культурные издержки войны Российской Федерации в Украине растут, подчеркнув необходимость полного прекращения огня, возобновления дипломатии и постоянного финансирования гуманитарной помощи. А США предупредили Россию, что пора всерьез взяться за дипломатию.

"Россия должна заключить сделку. "Время не на стороне Москвы", — сказал представитель США Дэн Негреа, цитируя недавнее заявление президента Дональда Трампа. Он подчеркнул, что его страна поддерживает Украину.

Негреа отметил, что Российская Федерация ежемесячно теряет 40 000 человек в условиях крайне напряженной экономики, в то время как Украина быстро развивается.

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"Дипломатия и переговоры — а не дальнейшее кровопролитие — вот единственный ответ", — подчеркнул он, добавив: "Ничто другое не остановит это бессмысленное убийство".

Со своей стороны, Соединенные Штаты привержены достижению прекращения огня и урегулированию путем переговоров, чтобы как можно скорее положить конец войне, и, со своей стороны, он призвал Москву и Украину.

На брифинге также обсуждали удар России по Киево-Печерской Лавре. Киев обвинил Российскую Федерацию в преднамеренных ударах по мирным жителям и культурным достопримечательностям, предупредив, что терпение Киева в отношении переговоров ограничено.

"Мы видим крайне тревожную тенденцию в поведении России: если что-то нельзя захватить, это уничтожают", — заявил посол Польши Кшиштоф Мария Щерский.

При этом заместительница постоянного представителя Российской Федерации Анна Евстигнеева заявила, что в ночь с 14 на 15 июня Россия атаковала только военные и военно-промышленные объекты. И сообщила, что РФ не атаковала Успенский собор, а обломки российских снарядов – это реквизит.

Напомним, посол Украины Андрей Мельник заявил, что после 15 месяцев призывов к полному, безоговорочному прекращению огня, терпение Украины не безгранично: "Бумеранг войны, развязанный Путиным, вернулся на российскую территорию", — сказал он, добавив, что усиленная противовоздушная оборона Москвы потерпела крах.

Фокус также писал, что ООН наконец включила Россию в "список позора" и почему это важно для Украины и для всего мира.