"Терпение не безгранично": Украина может пересмотреть свои предложения по переговорам с РФ, — Мельник в ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник предупредил Россию о том, что Украина может изменить свои предложения в ходе переговоров с Кремлем.

Это может произойти, если Совет Безопасности ООН и в дальнейшем будет медлить с реакцией на действия РФ. Об этом Андрей Мельник заявил во время заседания Совета Безопасности ООН 22 июня, пишет "Суспільне".

В ходе выступления чиновник подчеркнул, что Украина готова к проведению прямых переговоров с Россией, чтобы добиться справедливого мира. Однако терпение украинской стороны имеет свои пределы.

"Украина готова к прямым переговорам с Россией для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН. Но наше терпение не безгранично", — заявил Мельник.

Он добавил, что то, что Украина говорит о прекращении огня по линии боевого столкновения, уже является значительным компромиссом.

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"Если Совет Безопасности ООН и впредь будет придерживаться выжидательной позиции, Украина может пересмотреть свои нынешние предложения. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является большим компромиссом", — подчеркнул постоянный представитель Украины.

Андрей Мельник также обратился к представительнице России в Совбезе. Он сказал ей, что РФ не сможет удержать территории, которые удалось захватить войскам, и заявил, что российская сторона должна как можно скорее покинуть украинскую землю.

Кроме того, чиновник напомнил о недавней массированной атаке россиян на украинскую столицу, в ходе которой пострадала Киево-Печерская лавра, и подчеркнул, что РФ должна понести наказание за эти преступления.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский в интервью Алле Мазур рассказал, как лидеры "Большой семерки" отреагировали на атаку украинских дронов на Москву.

Ранее Польша также выдвинула ультиматум в отношении переговоров с Россией и участия Варшавы в них.