Зеленский рассказал, как лидеры G7 отреагировали на удар по Москве: "Вся "семерка" знала об операции"

Президент Украины Владимир Зеленский контролирует операции, подобные атаке на Москву, произошедшей в день его встречи с партнерами. Однако то, что она совпала с переговорами с лидером США Дональдом Трампом, было чистой случайностью.

Зеленский знал, что в тот день Силы обороны готовились нанести удар по столице РФ. Лидеры G7 во время переговоров также уже знали об украинской операции. Об этом президент рассказал в интервью журналистке ТСН Алле Мазур, которое было обнародовано 21 июня.

"Я знал, что в этот день у нас операция, безусловно. Я контролирую все эти процессы, но в какую секунду, в какую минуту это произойдет, и может ли это совпасть со встречей с Трампом — нет", — пояснил Зеленский.

Когда уже велись переговоры с лидерами "Большой семерки", все участники знали об украинской атаке на Москву. Однако их реакция была на стороне Украины: они поддержали операцию. Президент признался, что, по его мнению, в тот момент лидеры G7 практически впервые оказали Украине такую поддержку и заявили, что пришло время вернуться к более жесткой санкционной политике в отношении Кремля.

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До этого партнеры уже знали о последствиях массированного удара России по Украине, в частности по Киеву. Поэтому они считали соответствующие действия украинцев справедливыми.

"Я показывал фотографии нашего собора, Лавры и не только", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что привёл аргументы в адрес европейских и американских союзников, и они поняли, что эти российские удары не были случайными.

Напомним, что также в ходе интервью Владимир Зеленский объяснил, почему перешёл к угрозам и ультиматумам в адрес Беларуси в связи с её помощью России в войне против Украины.

Накануне Зеленский обратился к Лукашенко в связи с тем, что на территории Беларуси ретрансляторы корректируют огонь по Украине.