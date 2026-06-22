Зеленський розповів, як лідери G7 відреагували на удар по Москві: "Уся сімка знала про операцію"

Президент України Володимир Зеленський контролює операції на подобі атаки на Москву, що сталася у день його зустрічі з партнерами. Однак те, що вона припала на перемовини з лідером США Дональдом Трампом, було збігом.

Зеленський знав, що у той день Сили оборони готуються завдати удару по столиці РФ. Лідери G7 під час переговорів також вже знали про українську операцію. Про це президент розповів в інтерв'ю журналістці ТСН Аллі Мазур, яке оприлюднили 21 червня.

"Я знав, що в цей день у нас операція, безумовно. Я контролюю всі ці процеси, але в яку секунду, в яку хвилину це буде, чи може це збігатися з зустріччю з Трампом ні", — пояснив Зеленський.

Коли вже відбувалися переговори з лідерами G7, всі учасники знали про українську атаку на Москву. Проте їхня реакція була на боці України: вони підтримали операцію. Президент зізнався, що вважає, що у той час ледь чи не вперше лідери "Великої сімки" настільки підтримали Україну і сказали, що настав час повертатися до жорсткішої санкційної політики щодо Кремля.

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Перед цим партнери вже знали про наслідки російського масованого удару по Україні, зокрема по Києву. Тому вважали відповідні дії українців справедливими.

"Я показував фотографії нашого собору, Лаври і не тільки", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що показав аргументи європейським та американським союзникам, тож вони зрозуміли, що ці російські удари не були випадковими.

Нагадаємо, також під час інтерв'ю Володимир Зеленський пояснив, чому перейшов до погроз та ультиматумів Білорусі щодо допомоги Росії у війні проти України.

Напередодні Зеленський звернувся до Лукашенка через те, що на території Білорусі ретранслятори коригують вогонь по Україні.