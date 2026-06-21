Ультиматум Лукашенку: Зеленський пояснив, чому перейшов до погроз

Президент України заявив, що голова Білорусі Олександр Лукашенко має продемонструвати конкретні кроки щодо деескалації. А свою вибачення може "залишити при собі".

Володимир Зеленський дав інтерв'ю "ТСН. Тиждень" та пояснив, чому перейшов до ультиматумів щодо допомоги Білорусі у війні Росії проти України.

За словами президента України, перед тим, як робити публічні заяви, він робить "деякі деескалюючі кроки непублічно", і раніше "на рівні розвідок і військових Білорусь на рівні керівництва отримала інформацію: "закінчуйте допомагати росіянам".

Зеленський зазначив, що історія з ретрансляторами — це не історія вчорашнього дня: "Це довгий процес, за цим стоять жертви з боку виключно України".

"Лукашенко повинен, окрім слів, демонструвати деескалацію. І демонструвати не просто словами "я вибачаюсь". Його "вибачаюсь" хай він залишить для себе, воно не працює після першого дня початку війни", - сказав президент.

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Зеленський підкреслив, що через розвідку, СБУ, тощо Олександру Лукашенку доводили необхідність демонстрації конкретних кроків.

"Крок номер оди – ніякої технічної підтримки. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. І ми закінчили це питання. Так як це передавалося їх неодноразово, ми перейшли стадію публічного сигналу. Якщо він не зніме, ми знімемо, все. Що відбудеться за тиждень – або вони, або ми… Також ми їм говоримо, даємо сигнал – припиніть, будь ласка, постачання палива до російської армії. Але це тільки сигнал, тут немає ніяких погроз. Ми просто говоримо, що ми це бачимо", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 19 червня Зеленський заявив, що в Олександра Лукашенка є тиждень, щоб зняти ретранслятори, які коригують удари російських дронів по українських містах, або це зробить Україна.

Раніше Зеленський повідомив, що Росія продовжує спроби втягнути Білорусь у війну, зокрема, ймовірно, з метою здійснення операції проти однієї з країн НАТО. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр"), коментуючи загрози з боку Білорусі, заявив, що військові вже визначили 500 цілей на території цієї країни. Він також закликав Лукашенка "не лізти в очі Україні".

Лукашенко відреагував на цю заяву й пригрозив ударити по одній "дуже серйозній" цілі в Україні, координати якої нібито має Мінськ. Але після того перепросив у Володимира Зеленського за різкі слова та заявив, що не варто чекати військових дій з боку Білорусі.