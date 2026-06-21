Ультиматум Лукашенко: Зеленский объяснил, почему перешел к угрозам

Президент Украины заявил, что глава Беларуси Александр Лукашенко должен продемонстрировать конкретные шаги по деэскалации. А свои извинения он может "оставить при себе".

Владимир Зеленский дал интервью "ТСН. Неделя" и объяснил, почему перешел к ультиматумам в отношении помощи Беларуси в войне России против Украины.

По словам президента Украины, прежде чем делать публичные заявления, он предпринимает "некоторые меры по деэскалации в закрытом режиме", и ранее "на уровне спецслужб и военных Беларусь на уровне руководства получила информацию: "прекратите помогать россиянам".

Зеленский отметил, что история с ретрансляторами — это не вчерашняя история: "Это длительный процесс, за которым стоят жертвы исключительно со стороны Украины".

"Лукашенко должен не только говорить, но и демонстрировать деэскалацию. И демонстрировать это не просто словами "я извиняюсь". Свое "извиняюсь" пусть он оставит при себе — оно не сработает уже на второй день после начала войны", — сказал президент.

Відео дня

Зеленский подчеркнул, что через разведку, СБУ и т. д. Александру Лукашенко доносили необходимость демонстрации конкретных шагов.

"Шаг номер один — никакой технической поддержки. Прямая поддержка ретрансляторов. Отключить это, снять и показать нам, что это снято. И мы покончим с этим вопросом. Поскольку они неоднократно об этом заявляли, мы уже прошли этап публичного предупреждения. Если он не уберет, мы уберем, и все. Что произойдет через неделю – либо они, либо мы… Также мы им говорим, даем сигнал – прекратите, пожалуйста, поставки топлива российской армии. Но это только сигнал, здесь нет никаких угроз. Мы просто говорим, что мы это видим", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, 19 июня Зеленский заявил, что у Александра Лукашенко есть неделя, чтобы демонтировать ретрансляторы, которые корректируют удары российских дронов по украинским городам, иначе это сделает Украина.

Ранее Зеленский сообщил, что Россия продолжает попытки втянуть Беларусь в войну, в частности, вероятно, с целью проведения операции против одной из стран НАТО. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр"), комментируя угрозы со стороны Беларуси, заявил, что военные уже определили 500 целей на территории этой страны. Он также призвал Лукашенко "не лезть в глаза Украине".

Лукашенко отреагировал на это заявление и пригрозил нанести удар по одной "очень серьёзной" цели в Украине, координаты которой якобы есть у Минска. Но после этого он извинился перед Владимиром Зеленским за резкие слова и заявил, что не стоит ожидать военных действий со стороны Беларуси.