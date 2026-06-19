На территории Беларуси ретрансляторы корректируют огонь по Украине: Зеленский обратился к Лукашенко

Президент отреагировал на извинения Александра Лукашенко, который ранее заявил, что "переборщил" в его адрес, и теперь уверяет, что Беларусь не вступит в войну. Владимир Зеленский напомнил Лукашенко, что тот прямо сейчас помогает России.

Владимир Зеленский напомнил, что на территории Беларуси вдоль границы с Украиной размещено оборудование, которое используется для корректировки ударов по украинскому населению. И теперь глава Беларуси должен убрать эту технику. Об этом президент заявил на совместной пресс-конференции с президентом Гондураса Насри Асфурой 19 июня в Киеве, передает "Интерфакс".

"Я думаю, что ему хватит недели, чтобы это сделать. Почему я говорю „недели“? Потому что сейчас из-за этого каждый день гибнут наши мирные жители, ранены дети. Если он этого не сделает, сделаем мы", — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины скептически оценил нежелание Александра Лукашенко быть втянутым в войну в Украине, напомнив, что именно с территории Беларуси летели ракеты в первые дни полномасштабной войны.

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"Когда господин Лукашенко говорит, что не хочет быть втянутым в войну, он должен быть честным, по крайней мере перед своим народом, потому что в войну может быть втянута не он сам, а вся его страна, втянутая Россией: они с первых дней этой войны убили детей и взрослых — ракеты летели из Беларуси, из его страны", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что это не первый раз, когда Александр Лукашенко извиняется перед ним, ведь он уже делал это в первые дни полномасштабной войны: "Тогда он тоже звонил и извинялся, и говорил, что я это не контролировал, Россия действовала на своей территории. И, безусловно, я в это не верю, но он об этом уже говорил", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что РФ сейчас будет продолжать подталкивать Лукашенко к войне. Но и он сам продолжает помогать России.

"Мы делаем всё, чтобы у россиян не было возможности продавать нефть и поставлять соответствующий дизель и нефть своей армии. Потому что всё это используется против нас. Он сегодня является главным поставщиком или одним из главных поставщиков для российской армии. Именно Лукашенко, именно Беларусь. Можно ли это остановить? Я уверен, что это в его силах. И именно он это контролирует", – сказал Зеленский.

В заключение он добавил, что удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, в котором Россия обвинила Украину, не был украинской атакой.

Напомним, "Фокус" писал об извинениях Александра Лукашенко перед Зеленским.

А в конце мая Лукашенко заявил, что Беларусь якобы располагает информацией о "очень серьёзной" цели на территории Украины с точными координатами.

После этого заявления в Офисе президента Украины заявили, что Лукашенко не стоит делать громких заявлений, если он хочет "дожить до пенсии".