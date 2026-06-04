"Если Лукашенко хочет дожить до пенсии, ему лучше помолчать": в ОП ответили на угрозы из Беларуси

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил белорусского диктатора Александра Лукашенко, что тому не нужно делать громких заявлений. Кроме того, если с белорусской территории будут лететь дроны или ракеты на Украину, то Киев будет считать Минск активным участником боевых действий.

По словам Подоляка, вся территория Беларуси сейчас простреливается украинским оружием, поэтому ключевые объекты страны могут быть уничтожены в случае эскалации. Об этом советник главы ОП сказал в интервью изданию "Зеркало".

В то же время он отметил, что последние прогнозы Лукашенко в адрес Украины пока воспринимают как пропагандистские. Если же Беларусь будет помогать России в военном плане, то Подоляк пообещал белорусам последствия.

"Тогда бегание с полупустым автоматом или, точнее, с "акашкой" без рожка — это будет детский лепет", — предупредил Подоляк.

Отдельно он предупредил Лукашенко, что белорусское общество не поддерживает российское вторжение в отличие от жителей РФ. Советник главы ОП убежден, что белорусские граждане куда лучше понимают разницу между миром и войной и видят ужасы российской агрессии. Поэтому Лукашенко стоит быть осторожнее, прежде чем угрожать эскалацией.

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"Как человеку осторожному, который хочет дожить до пенсии, я знаю, обеспечить транзит власти, династию построить (я все это с сарказмом говорю), но тем не менее ей было бы желательно сегодня просто молчать", — сказал Подоляк.

Насколько реальной является угроза из Беларуси

По словам Подоляка, украинская разведка зафиксировала переброску военных часть и строительство лагерей на территории Беларуси неподалеку от границы с Украиной. В то же время сил у армии Минска недостаточно для полноценного вторжения в Украину.

Поэтому на помощь должна была бы прийти Россия, которой нужно было бы привлечь существенные резервы, которых у ВС РФ нет.

Украинские военные полностью контролируют северную границу, наладили там четкую логистику и определили все необходимые цели для защиты.

"Риторика и господина Бровди (командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, — ред.), и всех остальных военных Украины говорит лишь об одном: "Подумайте, прежде чем делать необдуманные шаги". То есть втягиваться ли в активную фазу боевых действий", — резюмировал Подоляк.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь якобы знает на территории Украины "очень серьезную" цель с точными координатами.

Напомним, 26 мая командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди предупредил Александра Лукашенко, что в случае агрессии со стороны Беларуси Киев имеет подготовленный план из 500 целей. Эти цели на территории Беларуси, по словам военного, могут быть атакованы Украиной.

Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что 500 целей является для Беларуси очень большим количеством и может охватывать почти всю страну, включая дачу Лукашенко.

В то же время глава РБ Александр Лукашенко считает "болтовней" слова президента Украины Владимира Зеленского о новом наступлении России с севера. Беларусь отреагирует только в случае, если будет вторжение со стороны Украины.