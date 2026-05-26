"Уже на карандаше": командующий СБС "Мадяр" заявил, Украина определила первые 500 целей в Беларуси

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди обратился к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко с предупреждением не втягивать Минск в войну против Украины. По его словам, в случае прямой поддержки России, Украина уже имеет подготовленный список из 500 целей на территории Беларуси, которые могут быть атакованы.

Об этом он написал на своей странице в Telegram 26 мая. В частности, в своей заметке командующий Сил беспилотных систем заявил, что "первые 500 целей уже на карандаше" и посоветовал Минску "не лезть в глаза Украине". Таким образом он отреагировал на очередные заявления российской стороны о возможном усилении ударов по Киеву.

"Минскому гауляйтеру Лукашеску: лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине", — говорится в его обращении.

Также Бровди прокомментировал заявления о намерениях РФ перейти к "системным и последовательным ударам". По словам украинского военного, российская нефтяная отрасль и оборонно-промышленный комплекс уже ощущают последствия атак украинских дронов.

Он отметил, что в мае был поражен ряд российских нефтеперерабатывающих предприятий, часть из которых временно прекратила работу. По его мнению, это свидетельствует о системном характере ударов по российской инфраструктуре.

"Конечно, не смертельно, все восстанавливается, хоть и в разные сроки. Но как тенденциозно, и символично, чисто по-лаврушкински "системньими и последовательньими ударами"", — написал он.

Отдельно командующий очертил основные задачи для украинских сил. Среди них — удары по нефтяной инфраструктуре РФ, ослабление российского военно-промышленного комплекса, увеличение потерь личного состава противника с помощью дронов и истощение системы российской ПВО. В то же время в конце обращения он призвал украинцев сохранять выдержку.

"Народу: веры и выдержки, несокрушимые. А еще — максимального внимания к извещениям ПВО и жить! Давайте работать, Джентельмены, — работы много", — добавил он.

Напомним, что в Беларуси обвинили Украину в якобы атаках беспилотниками на пограничную инфраструктуру. В Минске заявляют, что украинские дроны почти ежедневно пересекают границу, а за последнюю неделю таких случаев якобы зафиксировали более сотни.

В то же время в Государственной пограничной службе Украины в ответ заявили, что такие слова выглядят абсурдно и больше похожи на попытку в очередной раз создать нужную Минску "информационную картинку". Также представитель ГПСУ Андрей Демченко добавил, руководство Беларуси замечает только то, что им выгодно, зато дроны, которые летят в направлении Украины с их стороны, там, похоже, "не видят".