Беларусь обвинила Украину в "ежедневных актаках": в ГПСУ назвали эти заявления "абсурдными"

Сегодня белорусский режим обвинил Украину в якобы регулярных полетах боевых беспилотников через границу. В Государственной пограничной службе Украины в ответ заявили, что такие слова выглядят абсурдно и больше похожи на попытку в очередной раз создать нужную Минску информационную картинку.

Как рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", белорусская сторона в последнее время активно продвигает заявления о том, что их ПВО якобы ежедневно фиксирует пересечение границы украинскими дронами. Более того, в Минске уже заявили о 116 таких случаях только за последнюю неделю.

В Госпогранслужбе к таким заявлениям отнеслись с очевидным скепсисом. В частности, Демченко отметил, что если Беларусь действительно постоянно фиксировала такое количество беспилотников, то странно, почему об этом не говорили раньше, а теперь вдруг начали озвучивать подобную статистику.

"У меня вопрос — это же сколько приходилось себя сдерживать, чтобы молчать о таких "провокациях" украинцев", — иронично прокомментировал представитель ГПСУ.

В то же время он обратил внимание еще на одну деталь: белорусская система противовоздушной обороны, по словам официального Минска, почему-то замечает только украинские беспилотники. Зато дроны, которые летят в направлении Украины со стороны Беларуси, там, похоже, "не видят".

В общем, в ГПСУ убеждены, что подобные заявления являются очередной попыткой страны, которая фактически поддерживает российскую агрессию, переложить ответственность на Украину и поддержать российскую информационную повестку дня.

Кроме того, в InformNapalm напомнили, что подобные информационные кампании со стороны Беларуси уже фиксировались накануне полномасштабного вторжения России в 2022 году. Тогда, по их данным, на фоне визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Минск белорусская сторона также начала продвигать обвинения в адрес Украины. Аналитики считают, что нынешние заявления повторяют тот же сценарий информационного давления.

Также в сообществе отмечают, что во время предыдущих расследований было зафиксировано использование территории Беларуси российскими военными для организации и управления ударами дронов по Украине. По их данным, в 2025 году там могла быть развернута система ретрансляторов, которая позволяла эффективнее координировать беспилотники и расширять зону поражения, в частности по северным регионам Украины.

Более того, аналитики подчеркнули, что роль Беларуси в войне фактически выходит за пределы заявлений о нейтралитете, а ее территория и инфраструктура могли быть использованы Россией для ведения боевых действий против Украины.

"Никто не простил режиму Лукашенко его соучастия в коварной агрессивной войне, которую развязал Путин. Без поддержки Минска Москва не смогла бы воплотить значительную часть военных преступлений, которые российские солдаты совершили в северной части Украины", — говорится в заметке.

Беларусь обвинила Украину в атаках — что об этом известно

Напомним, 26 мая госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович во время заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Москве заявил о якобы постоянных полетах украинских беспилотников над белорусской границей. В Минске утверждают, что их система ПВО чуть ли не ежедневно фиксирует боевые дроны, которые залетают с территории Украины, а иногда даже падают на белорусской территории.

По словам Вольфовича, только за последнюю неделю таких случаев якобы насчитали 116, а силы противовоздушной обороны 59 раз поднимали для реагирования. Также белорусский чиновник заявил, что отдельные дроны могли быть направлены на объекты пограничной инфраструктуры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наступление из Беларуси будет направлено на Ровно, Житомир и Волынь. Уточняется, что западные регионы под такой же угрозой, как другие области на северных границах, — Киевская и Черниговская области.

Сам же Лукашенко назвал "болтовней" слова президента Украины о новом наступлении России с севера. По его словам, Беларусь отреагирует только в случае, если будет вторжение со стороны Украины.