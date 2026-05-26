Білорусь звинуватила Україну у "щоденних актаках": у ДПСУ назвали ці заяви "абсурдними"

Сьогодні білоруський режим звинуватив Україну у нібито регулярних польотах бойових безпілотників через кордон. У Державній прикордонній службі України у відповідь заявили, що такі слова виглядають абсурдно та більше схожі на спробу вкотре створити потрібну Мінську інформаційну картинку.

Як розповів речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді", білоруська сторона останнім часом активно просуває заяви про те, що їхня ППО нібито щодня фіксує перетин кордону українськими дронами. Ба більше, у Мінську вже заявили про 116 таких випадків лише за останній тиждень.

У Держприкордонслужбі до таких заяв поставилися з очевидним скепсисом. Зокрема, Демченко зауважив, що якщо Білорусь справді постійно фіксувала таку кількість безпілотників, то дивно, чому про це не говорили раніше, а тепер раптом почали озвучувати подібну статистику.

"В мене питання – це ж скільки доводилось себе стримувати, щоб мовчати про такі "провокації" українців", – іронічно прокоментував речник ДПСУ.

Відео дня

Водночас він звернув увагу ще на одну деталь: білоруська система протиповітряної оборони, за словами офіційного Мінська, чомусь помічає лише українські безпілотники. Натомість дрони, які летять у напрямку України з боку Білорусі, там, схоже, "не бачать".

Загалом, у ДПСУ переконані , що подібні заяви є черговою спробою країни, яка фактично підтримує російську агресію, перекласти відповідальність на Україну та підтримати російський інформаційний порядок денний.

Крім того, в InformNapalm нагадали, що подібні інформаційні кампанії з боку Білорусі вже фіксувалися напередодні повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Тоді, за їхніми даними, на тлі візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Мінська білоруська сторона також почала просувати звинувачення на адресу України. Аналітики вважають, що нинішні заяви повторюють той самий сценарій інформаційного тиску.

Також у спільноті зазначають, що під час попередніх розслідувань було зафіксовано використання території Білорусі російськими військовими для організації та управління ударами дронів по Україні. За їхніми даними, у 2025 році там могла бути розгорнута система ретрансляторів, яка дозволяла ефективніше координувати безпілотники та розширювати зону ураження, зокрема по північних регіонах України.

Ба більше, аналітики підкреслили, що роль Білорусі у війні фактично виходить за межі заяв про нейтралітет, а її територія та інфраструктура могли бути використані Росією для ведення бойових дій проти України.

"Ніхто не пробачив режиму Лукашенка його співучасті в підступній агресивній війні, яку розв'язав Путін. Без підтримки Мінська Москва не змогла б втілити значну частину воєнних злочинів, які російські солдати скоїли в північній частині України", — йдеться в дописі.

Білорусь звинуватила Україну в атаках — що про це відомо

Нагадаємо, 26 травня держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович під час засідання Комітету секретарів рад безпеки ОДКБ у Москві заявив про нібито постійні польоти українських безпілотників над білоруським кордоном. У Мінську стверджують, що їхня система ППО чи не щодня фіксує бойові дрони, які залітають з території України, а подекуди навіть падають на білоруській території.

За словами Вольфовича, лише за останній тиждень таких випадків нібито нарахували 116, а сили протиповітряної оборони 59 разів піднімали для реагування. Також білоруський посадовець заявив, що окремі дрони могли бути спрямовані на об’єкти прикордонної інфраструктури.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що наступ з Білорусі буде спрямований на Рівне, Житомир та Волинь. Уточнюється, що західні регіони під такою ж загрозою, які інші області на північних кордонах, — Київська та Чернігівська області.

Сам же Лукашенко назвав "балаканиною" слова президента України про новий наступ Росії з півночі. За його словами, Білорусь відреагує лише у випадку, якщо буде вторгнення з боку України.