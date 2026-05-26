Понад 100 БпЛА перетнули кордон Білорусі за тиждень: у цих атаках звинувачують Україну, — ЗМІ

У Білорусі звинуватили Україну в нібито атаках безпілотниками на прикордонну інфраструктуру. У Мінську заявляють, що українські дрони майже щодня перетинають кордон, а за останній тиждень таких випадків нібито зафіксували понад сотню.

Як пише білоруське видання "БЕЛТА", про це заявив державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович під час засідання Комітету секретарів рад безпеки ОДКБ у Москві. За словами посадовця, білоруські сили ППО нібито регулярно виявляють бойові безпілотники, які перетинають українсько-білоруський кордон, а іноді — падають на території країни. Вольфович стверджує, що лише протягом останнього тижня було зафіксовано 116 таких випадків.

Він також заявив, що сили протиповітряної оборони Білорусі 59 разів залучалися для реагування на ці інциденти. Водночас жодних доказів на підтвердження своїх слів білоруська сторона не оприлюднила.

"Щодня нашими засобами ППО фіксується регулярне перетинання кордону Білорусі та України бойовими БПЛА, а також їх падіння на нашій території. У деяких випадках це не випадкові атаки, а спроби уразити елементи прикордонної інфраструктури, прикриваючись нібито випадковими зальотами. Лише за останній тиждень таких випадків було 116. Чергові сили залучалися 59 разів", — цитує посадовця видання.

Окрім звинувачень на адресу України, Вольфович окремо прокоментував і спільні ядерні навчання Росії та Білорусі. За його словами, такі тренування в межах так званої союзної держави проводяться регулярно — їх нібито організовують генеральні штаби двох країн щоквартально.

Водночас він наголосив, що цього разу навчання привернули більше уваги через участь у них Олександра Лукашенка та Володимира Путіна.

"Це тренування, мабуть, ще раз показало всім нашим західним опонентам, що на території Республіки Білорусь дійсно є ядерна зброя, а також розміщений оперативно-тактичний комплекс "Орешник". І ми, напевно, продемонстрували здатність застосовувати цю зброю під час тренування та рішучість наших держав захищати свою безпеку і безпеку Союзної держави всіма наявними силами та засобами", — заявив Олександр Вольфович.

Варто зауважити, що на момент написання цієї новини українські офіційні джерела та посадовці, зокрема президент, не коментували звинувачення Білорусі.

Можливий наступ з Білорусі — що про це відомо

Нагадаємо, що з 19 по 21 травня між Росією та Білорусією відбулися навчання з підготовки та застосування ядерних сил в умовах "загрози агресії". У маневрах брали участь десятки тисяч військових, а також стратегічні ракетні війська, флот і дальня авіація, які відпрацьовували взаємодію та пуски ракет на полігонах у Росії.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про те, що ворог проводить наступальні дії на низці напрямків фронту. Ба більше, на його думку, може тривати підготовка ЗС РФ до здійснення наступальних операцій з боку Білорусі.

Сам же Лукашенко заявив, що Білорусь не планує брати участь у війні проти України на боці Росії та "ні на кого не збирається нападати". Водночас він наголосив, що країна може бути втягнута у конфлікт лише у разі агресії проти її території, і запевнив, що готовий "захищати вітчизну", при цьому підкресливши, що Білорусь готується до різних сценаріїв розвитку подій.

Також Фокус писав, що Росія може готувати нову масштабну хвилю мобілізації для війни проти України. За даними джерел у Силах оборони, Кремль розглядає можливість додатково набрати близько 100 тисяч людей, яких у майбутньому можуть використати для нової операції на півночі України.