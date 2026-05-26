Более 100 БпЛА пересекли границу Беларуси за неделю: в этих атаках обвиняют Украину, — СМИ

В Беларуси обвинили Украину в якобы атаках беспилотниками на пограничную инфраструктуру. В Минске заявляют, что украинские дроны почти ежедневно пересекают границу, а за последнюю неделю таких случаев якобы зафиксировали более сотни.

Как пишет белорусское издание "БЕЛТА", об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович во время заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Москве. По словам чиновника, белорусские силы ПВО якобы регулярно обнаруживают боевые беспилотники, которые пересекают украинско-белорусскую границу, а иногда — падают на территории страны. Вольфович утверждает, что только за последнюю неделю было зафиксировано 116 таких случаев.

Он также заявил, что силы противовоздушной обороны Беларуси 59 раз привлекались для реагирования на эти инциденты. В то же время никаких доказательств в подтверждение своих слов белорусская сторона не обнародовала.

Відео дня

"Ежедневно нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БПЛА, а также их падение на нашей территории. В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами. Только за последнюю неделю таких случаев было 116. Дежурные силы привлекались 59 раз", — цитирует чиновника издание.

Кроме обвинений в адрес Украины, Вольфович отдельно прокомментировал и совместные ядерные учения России и Беларуси. По его словам, такие тренировки в рамках так называемого союзного государства проводятся регулярно — их якобы организуют генеральные штабы двух стран ежеквартально.

В то же время он отметил, что на этот раз учения привлекли больше внимания из-за участия в них Александра Лукашенко и Владимира Путина.

"Эта тренировка, пожалуй, еще раз показала всем нашим западным оппонентам, что на территории Республики Беларусь действительно есть ядерное оружие, а также размещен оперативно-тактический комплекс "Орешник". И мы, наверное, продемонстрировали способность применять это оружие во время тренировки и решимость наших государств защищать свою безопасность и безопасность Союзного государства всеми имеющимися силами и средствами", — заявил Александр Вольфович.

Стоит заметить, что на момент написания этой новости украинские официальные источники и чиновники, в частности президент, не комментировали обвинения Беларуси.

Возможное наступление из Беларуси — что об этом известно

Напомним, что с 19 по 21 мая между Россией и Белоруссией состоялись учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях "угрозы агрессии". В маневрах участвовали десятки тысяч военных, а также стратегические ракетные войска, флот и дальняя авиация, которые отрабатывали взаимодействие и пуски ракет на полигонах в России.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о том, что враг проводит наступательные действия на ряде направлений фронта. Более того, по его мнению, может продолжаться подготовка ВС РФ к осуществлению наступательных операций со стороны Беларуси.

Сам же Лукашенко заявил, что Беларусь не планирует участвовать в войне против Украины на стороне России и "ни на кого не собирается нападать". В то же время он подчеркнул, что страна может быть втянута в конфликт только в случае агрессии против ее территории, и заверил, что готов "защищать отечество", при этом подчеркнув, что Беларусь готовится к различным сценариям развития событий.

Также Фокус писал, что Россия может готовить новую масштабную волну мобилизации для войны против Украины. По данным источников в Силах обороны, Кремль рассматривает возможность дополнительно набрать около 100 тысяч человек, которых в будущем могут использовать для новой операции на севере Украины.