Угроза со стороны Беларуси: РФ может мобилизовать 100 тыс. военных для возможного наступления, — СМИ

Россия может готовить новую масштабную волну мобилизации для войны против Украины. По данным источников в Силах обороны, Кремль рассматривает возможность дополнительно набрать около 100 тысяч человек, которых в будущем могут использовать для новой операции на севере Украины.

Как говорится в материале издания "РБК-Украина", в Москве сейчас рассматривают сразу несколько сценариев развития событий вблизи украинской границы — от попытки создать "буферную зону" на Черниговщине до потенциального давления в направлении Киева.

В частности, среди планов РФ есть и новая волна мобилизации, похожая на ту, которую Россия проводила осенью 2022 года после больших потерь на фронте. Тогда Кремль массово забирал людей в армию, а теперь, как утверждают источники издания, может снова прибегнуть к такому шагу, чтобы получить дополнительный резерв для войны. По словам собеседников "РБК-Украина", именно эти 100 тысяч военных Россия потенциально планирует использовать на северном направлении, если будет принято решение о новом наступлении.

При этом сейчас у украинской границы нет достаточного количества российских сил для крупной наступательной операции. Именно поэтому, по словам источников, даже в случае подготовки нового наступления России понадобится еще несколько месяцев, чтобы накопить ресурсы и личный состав.

Кроме того, по данным источников издания, российское руководство сейчас рассматривает пять возможных сценариев действий на севере.

Стоит заметить, что, в общем, среди основных 5 мотивов Путина на севере выделили:

сковать силы ВСУ на севере;

вынудить перебросить войска из Донецкой области;

создать буферную зону;

оказать психологическое давление и попытаться захватить руководство страны (в случае атаки на Киев).

Наиболее реалистичным называют попытку зайти в приграничные районы Черниговской области и создать там так называемую "буферную зону" глубиной примерно 10-20 километров. В то же время вариант повторного наступления на Киев собеседники считают маловероятным, поскольку для такого сценария России нужна значительно большая группировка войск, которой сейчас вблизи границы нет.

Сейчас же украинская власть внимательно следит за ситуацией в Беларуси. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин пытается убедить Александра Лукашенко активнее включиться в новый этап войны против Украины. Зато сам Лукашенко публично уверяет, что Беларусь не планирует вступать в войну, если не будет, по его словам, "агрессии" со стороны Украины.

В целом, ситуация на северной границе сейчас активно контролируется. Со стороны Беларуси, по информации источников, у границы находятся примерно 1900 белорусских военных — это четыре батальона, которые постоянно ротируются. Также пока не фиксируется достаточного количества российских войск ни в Беларуси, ни вблизи Брянской области.

Впрочем, украинские военные продолжают следить за важными сигналами, в частности — активным развитием военной инфраструктуры на юге Беларуси. Речь идет о новых логистических маршрутах, обустройстве полигонов и баз, которые в перспективе могут использоваться российскими войсками.

Кроме того, Силы обороны обращают внимание на возможное усиление разведывательной деятельности и активность диверсионных групп вблизи северной границы. Пока таких признаков официально не зафиксировано, однако это направление остается под постоянным контролем украинской разведки.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил об усилении обороны на северном направлении из-за угрозы связанной с возможным использованием территории Беларуси Россией для атак на Украину. По его словам, Украина имеет ресурсы для укрепления границы и превентивной работы, а также готова реагировать на любые угрозы со стороны российских войск и их союзников.

Стоит заметить, что Александр Лукашенко заявил о том, что готов к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в любой точке Беларуси или Украины. В ответ на его предложение, в ОП, заявили, что словам белорусского диктатора не стоит доверять.