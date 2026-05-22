Загроза з боку Білорусі: РФ може мобілізувати 100 тис. військових для можливого наступу, — ЗМІ

Росія може готувати нову масштабну хвилю мобілізації для війни проти України. За даними джерел у Силах оборони, Кремль розглядає можливість додатково набрати близько 100 тисяч людей, яких у майбутньому можуть використати для нової операції на півночі України.

Як йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна", у Москві зараз розглядають одразу кілька сценаріїв розвитку подій поблизу українського кордону — від спроби створити "буферну зону" на Чернігівщині до потенційного тиску у напрямку Києва.

Зокрема, серед планів РФ є й нова хвиля мобілізації, схожа на ту, яку Росія проводила восени 2022 року після великих втрат на фронті. Тоді Кремль масово забирав людей до армії, а тепер, як стверджують джерела видання, може знову вдатися до такого кроку, щоб отримати додатковий резерв для війни. За словами співрозмовників "РБК-Україна", саме ці 100 тисяч військових Росія потенційно планує використати на північному напрямку, якщо буде ухвалене рішення про новий наступ.

При цьому наразі біля українського кордону немає достатньої кількості російських сил для великої наступальної операції. Саме тому, за словами джерел, навіть у разі підготовки нового наступу Росії знадобиться ще кілька місяців, щоб накопичити ресурси та особовий склад.

Крім того, за даними джерел видання, російське керівництво зараз розглядає п’ять можливих сценаріїв дій на півночі.

Варто зауважити, що, загалом, серед основних 5 мотивів Путіна на півночі виділили:

скувати сили ЗСУ на півночі;

мусити перекинути війська з Донеччини;

створити буферну зону;

вчинити психологічний тиск та спробувати захопити керівництво країни (у разі атаки на Київ).

Найбільш реалістичним називають спробу зайти в прикордонні райони Чернігівської області та створити там так звану "буферну зону" глибиною приблизно 10–20 кілометрів. Водночас варіант повторного наступу на Київ співрозмовники вважають малоймовірним, оскількиля такого сценарію Росії потрібне значно більше угруповання військ, якого наразі поблизу кордону немає.

Наразі ж українська влада уважно стежить за ситуацією у Білорусі. На думку, президента України Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін намагається переконати Олександра Лукашенка активніше включитися у новий етап війни проти України. Натомість, сам Лукашенко публічно запевняє, що Білорусь не планує вступати у війну, якщо не буде, за його словами, "агресії" з боку України.

В цілому, ситуація на північному кордоні зараз активно контролюється. З боку Білорусі, за інформацією джерел, біля кордону перебувають приблизно 1900 білоруських військових — це чотири батальйони, які постійно ротируються. Також поки не фіксується достатньої кількості російських військ ані в Білорусі, ані поблизу Брянської області.

Втім, українські військові продовжують стежити за важливими сигналами, зокрема — активною розбудовою військової інфраструктури на півдні Білорусі. Йдеться про нові логістичні маршрути, облаштування полігонів та баз, які в перспективі можуть використовуватися російськими військами.

Крім того, Сили оборони звертають увагу на можливе посилення розвідувальної діяльності та активність диверсійних груп поблизу північного кордону. Поки що таких ознак офіційно не зафіксовано, однак цей напрямок залишається під постійним контролем української розвідки.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив про посилення оборони на північному напрямку через загрозу пов’язану із можливим використанням території Білорусі Росією для атак на Україну. За його словами, Україна має ресурси для зміцнення кордону та превентивної роботи, а також готова реагувати на будь-які загрози з боку російських військ і їхніх союзників.

Варто зауважити, що Олександр Лукашенко заявив про те, що готовий до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у будь-якій точці Білорусі чи України. У відповідь на його пропозицію, в ОП, заявили, що словами білоруського диктатора не варто довіряти.