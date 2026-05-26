"Вже на олівці": командувач СБС "Мадяр" заявив, Україна визначила перші 500 цілей у Білорусі

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із попередженням не втягувати Мінськ у війну проти України. За його словами, у разі прямої підтримки Росії, Україна вже має підготовлений список із 500 цілей на території Білорусі, які можуть бути атаковані.

Про це він написав на своїй сторінці в Telegram 26 травня. Зокрема, у своєму дописі командувач Сил безпілотних систем заявив, що "перші 500 цілей вже на олівці" та порадив Мінську "не лізти у очі Україні". Таким чином він відреагував на чергові заяви російської сторони про можливе посилення ударів по Києву.

"Мінському гауляйтеру Лукашеску: пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні", — йдетсья у його зверненні.

Також Бровді прокоментував заяви про наміри РФ перейти до "системних і послідовних ударів". За словами українського військового, російська нафтова галузь та оборонно-промисловий комплекс уже відчувають наслідки атак українських дронів.

Відео дня

Він зазначив, що у травні було уражено низку російських нафтопереробних підприємств, частина з яких тимчасово припинила роботу. На його думку, це свідчить про системний характер ударів по російській інфраструктурі.

"Звісно, не смертельно, усе відновлюється, хоч і у різні терміни. Але як тенденційно, і символічно, суто по-лаврушкінськи "системньіми и последовательньіми ударами"", — написав він.

Окремо командувач окреслив основні завдання для українських сил. Серед них — удари по нафтовій інфраструктурі РФ, послаблення російського військово-промислового комплексу, збільшення втрат особового складу противника за допомогою дронів та виснаження системи російської ППО. Водночас наприкінці звернення він закликав українців зберігати витримку.

"Народу: віри та витримки, незламні. А ще- максимальної уваги до сповіщень ППО та жити! Працюймо, Джентельмени, — роботи багато", — додав він.

Нагадаємо, що у Білорусі звинуватили Україну в нібито атаках безпілотниками на прикордонну інфраструктуру. У Мінську заявляють, що українські дрони майже щодня перетинають кордон, а за останній тиждень таких випадків нібито зафіксували понад сотню.

Водночас у Державній прикордонній службі України у відповідь заявили, що такі слова виглядають абсурдно та більше схожі на спробу вкотре створити потрібну Мінську "інформаційну картинку". Також речник ДПСУ Андрій Демченко додав, керівництво Білорусі помічає лише, те, що їм вигідно, натомість дрони, які летять у напрямку України з їхнього боку, там, схоже, "не бачать".