"Якщо Лукашенко хоче дожити до пенсії, йому краще помовчати": в ОП відповіли на погрози з Білорусі

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк попередив білоруського диктатора Олександра Лукашенка, що тому не потрібно робити гучних заяв. Крім того, якщо з білоруської території летітимуть дрони чи ракети на Україну, то Київ вважатиме Мінськ активним учасником бойових дій.

За словами Подоляка, уся територія Білорусі наразі прострілюється українською зброєю, тож ключові об'єкти країни можуть бути знищені у випадку ескалації. Про це радник голови ОП сказав у інтерв'ю виданню "Дзеркало".

Водночас він зазначив, що останні прогнози Лукашенка на адресу України наразі сприймають як пропагандистські. Якщо ж Білорусь допомагатиме Росії у військовому плані, то Подоляк пообіцяв білорусам наслідки.

"Тоді бігання з напівпорожнім автоматом або, точніше, з "акашкою" без рожка — це буде дитяче белькотіння", — попередив Подоляк.

Окремо він попередив Лукашенка, що білоруське суспільство не підтримує російське вторгнення на відміну від мешканців РФ. Радник голови ОП переконаний, що білоруські громадяни куди краще розуміють різницю між миром і війною та бачать жахи російської агресії. Тож Лукашенку варто бути обережнішим, перш ніж погрожувати ескалацією.

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"Як людині обережній, яка хоче дожити до пенсії, я знаю, забезпечити транзит влади, династію побудувати (я все це з сарказмом кажу), але тим не менше їй було б бажано сьогодні просто мовчати", — сказав Подоляк.

Наскільки реальною є загроза з Білорусі

За словами Подоляка, українська розвідка зафіксувала перекидання військових частина та будівнитцво таборів на території Білорусі неподалік від кордону з Україною. Водночас сил у армії Мінська недостатньо для повноцінного вторгнення в Україну.

Тож на допомогу мала б прийти Росія, якій потрібно було б залучити суттєві резерви, яких у ЗС РФ немає.

Українські військові повністю контролюють північний кордон, налагодили там чітку логістику та визначили всі необхідні цілі для захисту.

"Риторика і пана Бровді (командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, — ред.), і всіх інших військових України говорить лише про одне: "Подумайте, перш ніж робити необдумані кроки". Тобто чи втягуватися в активну фазу бойових дій", — резюмував Подоляк.

Раніше Лукашенко заявив, що Білорусь нібито знає на території України "дуже серйозну" ціль із точними координатами.

Нагадаємо, 26 травня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді попередив Олександра Лукашенка, що в разі агресії з боку Білорусі Київ має підготовлений план із 500 цілей. Ці цілі на території Білорусі, за словами військового, можуть бути атаковані Україною.

Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що 500 цілей є для Білорусі дуже великою кількістю і може охоплювати майже всю країну, включно з дачею Лукашенка.

Водночас глава РБ Олександр Лукашенко вважає "балаканиною" слова президента України Володимира Зеленського про новий наступ Росії з півночі. Білорусь відреагує тільки в разі, якщо буде вторгнення з боку України.