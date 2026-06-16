"Он все-таки воюет": Лукашенко извинился перед Зеленским за свои слова и угрозы (видео)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко принес извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому за свои слова и угрозы о том, что Беларусь якобы располагает информацией о "очень серьезной" цели на территории Украины с точными координатами.

В то же время Зеленскому тоже нужно следить за своими высказываниями, сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

"Что касается критики Зеленского: возможно, я где-то переборщил. Но это был ответ на его заявления "у нас 500 целей", "мы знаем, где находится Лукашенко", "мы завтра ракетами, беспилотниками нанесем удар", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что, несмотря на подобные заявления, все равно молчал.

"Я понимал: человек находится под таким давлением, молодой человек, неопытный. Он — не военный. Возможно, в голове что-то не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я был вынужден ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Возможно, мне и не нужно было, учитывая, что он все-таки воюет. Возможно, мне и не нужно было так резко говорить об этом", — пояснил Лукашенко.

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В то же время белорусский диктатор подчеркнул, что президент Украины должен сам быть более осторожным в высказываниях и стараться быть "осторожнее".

"Тем более он понимает, еще раз подчеркну, что со стороны Беларуси и, особенно, с моей стороны каких-либо военных действий ожидать не стоит", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, в конце мая Лукашенко заявил, что Беларусь якобы располагает информацией о "очень серьезной" цели на территории Украины с точными координатами.

После этого в Офисе президента Украины заявили, что Лукашенко не стоит делать громких заявлений, если он хочет "дожить до пенсии".