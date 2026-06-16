"Він все ж таки воює": Лукашенко попросив вибачення у Зеленського за слова та погрози (відео)

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко попросив вибачення у президента України Володимира Зеленського за слова та погрози про те, що Білорусь нібито знає на території України "дуже серйозну" ціль із точними координатами.

Водночас і Зеленському потрібно стежити за висловами, сказав Лукашенко в інтерв'ю телеканалу "Аль-Арабія".

"Що стосується критики Зеленського: можливо, я десь переборщив. Але це була відповідь на його заяви "у нас 500 цілей", "ми знаємо, де Лукашенко перебуває", "ми завтра ракетами, безпілотниками вдаримо", — сказав Лукашенко.

Він підкреслив, що попри подібні заяви, все одно мовчав.

"Я розумів: людина перебуває під таким натиском, молода людина, недосвічена. Він — не військова людина. Можливо, у голові щось там не спрацювало. Я мовчав. Але, коли мені почали погрожувати, я був змушений відповісти. Якщо Володимир Олександрович образився я вибачаюсь перед ним за ці слова. Можливо, мені й не потрібно було, враховуючи, що він все ж таки воює. Можливо мені й не потрібно було так різко говорити про це", — пояснив Лукашенко.

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Водночас білоруський диктатор підкреслив, що президент України повинен сам бути акуратнішим у вислювлюваннях і намагатись бути "обережнішим".

"Тим паче він розуміє, ще раз підкреслюю, що зі сторони Білорусі і, особливо, з моєї сторони якихось військовх дій очікувати не варто", — наголосив Лукашенко.

Нагадаємо, наприкінці травня Лукашенко заявив, що Білорусь нібито знає на території України "дуже серйозну" ціль із точними координатами.

Після цього в Офісі президента України заявили, що Лукашенку не варто робити гучних заяв, якщо він хоче "дожити до пенсії".