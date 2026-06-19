"Иначе не будем соблюдать никаких договоренностей": Польша выдвинула ультиматум в отношении переговоров с РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск выдвинул условие после начала дискуссий о том, кто именно должен представлять Европу на возможных переговорах с Россией.

Польша хочет принимать непосредственное участие в принятии любых важных решений. Об этом Туск заявил 19 июня, говорится в посте на странице Kancelaria Premiera в сети X.

По его словам, если Польша не будет принимать в этом непосредственного участия, то не будет соблюдать ни одну из достигнутых договоренностей.

"После того как развернулась дискуссия о том, кто может представлять Европейский Союз на возможных переговорах с Россией, я четко изложил свою позицию. Это будут решения, в принятии которых Польша должна принимать непосредственное участие, иначе мы не будем соблюдать никаких договоренностей", — заявил Туск.

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Стоит отметить, что премьер-министр не впервые делает подобное заявление об участии Польши в переговорах с РФ. На прошлой неделе агентство Reuters сообщало, что Туск требовал обязательного участия в любых переговорах с Россией. Политик также выражал недовольство форматом "E3" переговоров, который предусматривает участие в этом процессе только Великобритании, Германии и Франции, а участие других европейских союзников Украины исключает.

Туск тогда также высказывал мнение о том, что идеи о скором диалоге с Кремлем являются рискованными.

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена "Белого орла": в МИД Украины отреагировали на это событие.

Ранее издание "Европейская правда" обратило внимание на то, что Украина, возможно, сменила аэропорт для зарубежных поездок Зеленского: теперь он находится не в Польше.