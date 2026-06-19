"Інакше не будемо дотримуватися домовленостей": Польща висунула ультиматум щодо переговорів з РФ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висунув умову після початку дискусій про те, хто саме має представляти Європу у можливих переговорах із Росією.

Польща хоче брати безпосередню участь в ухваленні будь-яких важливих рішень. Про це Туск заявив 19 червня, йдеться у дописі на сторінці Kancelaria Premiera у мережі X.

За його словами, якщо Польща не буде брати у цьому безпосередньої участі, то не буде дотримуватися жодної із досягнутих домовленостей.

"Після того, як розпочалася дискусія щодо того, хто може представляти Європейський Союз у можливих переговорах з Росією, я висловив чітку позицію. Це будуть рішення, у прийнятті яких Польща повинна брати безпосередню участь, інакше ми не будемо дотримуватися жодних домовленостей", — заявив Туск.

Варто зауважити, що прем'єр-міністр не вперше робить подібну заяву щодо участі Польщі у переговорах з РФ. Минулого тижня агентство Reuters писало, що Туск вимагав обов'язкової участі у будь-яких перемовинах із Росією. Політик також висловлював незадоволення форматом "E3" щодо переговорів, який визначає участь лише Великої Британії, Німеччини та Франції у цьому процесі, а участь інших європейських союзників України виключає.

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Туск також тоді висловлював думку про те, що ідеї швидкого діалогу з Кремлем є ризикованими.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена "Білого орла": у МЗС України відреагували на подію.

Раніше видання "Європейська правда" звернуло увагу на те, що Україна могла змінити аеропорт для закордонних поїздок Зеленського: тепер він не у Польщі.