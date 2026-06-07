Тепер не в Польщі: Україна змінила аеропорт для закордонних візитів Зеленського
Президент України Володимир Зеленський летів до Великобританії через аеропорт Кишинева у Республіці Молдова. Раніше політик використовував для міжнародних поїздок аеропорт Жешува у Польщі.
Інформація спеціалізованого ресурсу FlightAware, що відстежує польоти, свідчить про те, що літак президента прилетів із Жешува до Кишинева вранці неділі, 7 червня. Вже звідти він вирушив до лондонського Станстеда. На це звернуло увагу видання "Європейська правда".
Водночас історія польотів президентського літака свідчить про те, що Володимир Зеленський раніше регулярно використовував аеропорт польського Жешува для поїздок. Саме аеропорт "Ясьонка" у цьому місті був основним місцем базування першого борту, звідси починалися та тут завершувалися закордонні подорожі українського президента і посадовців, які використовували його.
Поки що невідомо, із чим може бути пов'язана зміна аеропорту. Однак варто зауважити, що це відбулося на тлі скандалу, що розгорівся між Києвом та Варшавою через присвоєння одному з українських підрозділів ССО назви на честь героїв УПА.
Невдовзі після цього колишній президент Польщі Лех Валенса заявив, що знімає прапор України з грудей і більше не буде підтримувати Зеленського.
Чинний польський лідер Кароль Навроцький натомість оголосив, що буде домагатися позбавлення Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі. Лідер польської ультраправої партії "Конфедерація", яка має антиукраїнську позицію, віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України до ЄС через скандал з УПА.
6 червня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поклав відповідальність за напруженість у відносинах між Києвом та Варшавою на Україну. Він також попередив Україну, що якщо аргументи польської сторони не спрацюють, то "жорсткий бізнес" буде визначати відносини між країнами замість емпатії.