Тепер не в Польщі: Україна змінила аеропорт для закордонних візитів Зеленського

Президент України Володимир Зеленський летів до Великобританії через аеропорт Кишинева у Республіці Молдова. Раніше політик використовував для міжнародних поїздок аеропорт Жешува у Польщі.

Інформація спеціалізованого ресурсу FlightAware, що відстежує польоти, свідчить про те, що літак президента прилетів із Жешува до Кишинева вранці неділі, 7 червня. Вже звідти він вирушив до лондонського Станстеда. На це звернуло увагу видання "Європейська правда".

Маршрут літака Зеленського з Молдови до Британії Фото: скрін

Водночас історія польотів президентського літака свідчить про те, що Володимир Зеленський раніше регулярно використовував аеропорт польського Жешува для поїздок. Саме аеропорт "Ясьонка" у цьому місті був основним місцем базування першого борту, звідси починалися та тут завершувалися закордонні подорожі українського президента і посадовців, які використовували його.

Відео дня

Історія польотів літака Зеленського Фото: скрін

Поки що невідомо, із чим може бути пов'язана зміна аеропорту. Однак варто зауважити, що це відбулося на тлі скандалу, що розгорівся між Києвом та Варшавою через присвоєння одному з українських підрозділів ССО назви на честь героїв УПА.

Невдовзі після цього колишній президент Польщі Лех Валенса заявив, що знімає прапор України з грудей і більше не буде підтримувати Зеленського.

Чинний польський лідер Кароль Навроцький натомість оголосив, що буде домагатися позбавлення Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі. Лідер польської ультраправої партії "Конфедерація", яка має антиукраїнську позицію, віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України до ЄС через скандал з УПА.

6 червня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поклав відповідальність за напруженість у відносинах між Києвом та Варшавою на Україну. Він також попередив Україну, що якщо аргументи польської сторони не спрацюють, то "жорсткий бізнес" буде визначати відносини між країнами замість емпатії.