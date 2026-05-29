"Образив мене": експрезидент Польщі зняв прапор України з грудей і заявив, що більше не підтримує Зеленського

Колишній лідер руху "Солідарність" та експрезидент Польщі Лех Валенса публічно оголосив, що відмовляється підтримувати лідера України Володимира Зеленського.

Валенса звинуватив Зеленського у "вшануванні бандитів" УПА (Української повстанської армії) і заявив, що такими діями президент України образив його та громадян Польщі. Про це колишній польський лідер написав 28 травня на своїй сторінці у Facebook.

Також Валенса повідомив, що зняв прапор України з грудей.

"Президент України, віддаючи належне бандитам з УПА, образив мене та всіх наших померлих земляків. У зв’язку з цим я публічно зняв український прапор з грудей", — йдеться у дописі політика.

Валенса додав, що продовжуватиме допомагати українському народу у боротьбі з радянщиною. Однак при цьому більше не буде підтримувати Зеленського.

"Я й надалі допомагатиму народу у боротьбі з "совєтами". Президенту Зеленському я відмовляю у підтримці!", — заявив польський експрезидент.

Допис Леха Валенси у Facebook

Варто зазначити, що напередодні Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті президента.

На цю подію також відреагував речник польського президента Кароля Навроцького Рафал Лешкевич. В етері польського медіа RMF 24 він назвав рішення Зеленського "скандальним" і почав вимагати реакції Міністерства закордонних справ Польщі.

"Це рішення президента України Володимира Зеленського є незрозумілим. Це скандальне рішення, яке вимагає реакції Міністерства закордонних справ", — заявив Лешкевич.

Він також назвав УПА "злочинним формуванням".

"Як можна називати один з елітних підрозділів української армії "Героями УПА", злочинного формування, яке співпрацювало з німцями, вбивало поляків та євреїв? УПА вбила приблизно 120 000 поляків", — додав речник Навроцького.

Лешкевич також назвав це таким же кроком, "якби у Німеччині один із підрозділів отримав нашивки СС".

