"Оскорбил меня": экс-президент Польши снял флаг Украины с груди и заявил, что больше не поддерживает Зеленского

Бывший лидер движения "Солидарность" и экс-президент Польши Лех Валенса публично объявил, что отказывается поддерживать лидера Украины Владимира Зеленского.

Валенса обвинил Зеленского в "чествовании бандитов" УПА (Украинской повстанческой армии) и заявил, что такими действиями президент Украины оскорбил его и граждан Польши. Об этом бывший польский лидер написал 28 мая на своей странице в Facebook.

Также Валенса сообщил, что снял флаг Украины с груди.

"Президент Украины, отдавая должное бандитам из УПА, оскорбил меня и всех наших умерших земляков. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди", — говорится в заметке политика.

Валенса добавил, что будет продолжать помогать украинскому народу в борьбе с советчиной. Однако при этом больше не будет поддерживать Зеленского.

"Я и в дальнейшем буду помогать народу в борьбе с "советами". Президенту Зеленскому я отказываю в поддержке!", — заявил польский экс-президент.

Сообщение Леха Валенсы в Facebook

Стоит отметить, что накануне Владимир Зеленский присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте президента.

На это событие также отреагировал представитель польского президента Кароля Навроцкого Рафал Лешкевич. В эфире польского медиа RMF 24 он назвал решение Зеленского "скандальным" и потребовал реакции Министерства иностранных дел Польши.

"Это решение президента Украины Владимира Зеленского является непонятным. Это скандальное решение, которое требует реакции Министерства иностранных дел", — заявил Лешкевич.

Он также назвал УПА "преступным формированием".

"Как можно называть одно из элитных подразделений украинской армии "Героями УПА", преступного формирования, которое сотрудничало с немцами, убивало поляков и евреев? УПА убила примерно 120 000 поляков", — добавил представитель Навроцкого.

Лешкевич также назвал это таким же шагом, "если бы в Германии одно из подразделений получило нашивки СС".

