Польша изменила для украинцев правила подачи заявлений на легализацию: что нужно знать

С 27 апреля Польша будет принимать заявления на легализацию исключительно в электронной форме.

Это касается заявлений на временное и постоянное проживание, а также на получение статуса долгосрочного резидента ЕС. Теперь подавать документы надо через новый портал MOS. Соответствующее сообщение появилось на ресурсе.

В сообщении говорится, что из-за перехода на новую систему предполагается полный отказ от бумажных заявлений после запуска портала.

Поэтому иностранцев, у которых срок легального пребывания истекает до 27 апреля 2026 года, призывают не медлить с подачей документов. В таких случаях рекомендуется подать заявление в бумажной форме до запуска новой системы.

"Лицам, срок легального пребывания которых заканчивается до 27 апреля 2026 года, или примерно в течение двух недель после этой даты, рекомендуется не медлить с подачей заявления на получение вида на жительство в Польше и подать его как можно скорее в бумажном виде", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что бумажные документы должны поступить в воеводское управление не позднее, чем 26 апреля 2026 года. Отмечается, что дата отправки по почте не учитывается — важна только дата получения заявления учреждением.

Если документы поступят после указанного срока они не будут рассматриваться и останутся без рассмотрения.

