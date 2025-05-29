Польские школы вводят украинский язык как второй иностранный, — МОН

Польша одобрила инициативу ввести украинский язык как второй иностранный в школах. Этот вопрос обсуждался во время переговоров в Варшаве в рамках рабочего визита украинской делегации.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины в четверг, 29 мая.

По действующему законодательству Польши школы уже могут вводить уроки украинского языка, если этого хотят родители, есть подготовленный учитель и сформированная группа учеников, а также получено согласие администрации учебного заведения. Министерство образования Украины призывает родителей обращаться в школы с соответствующими просьбами, а в случае возникновения проблем — сообщать об этом украинское посольство.

Когда в Польше украинский язык будут преподавать как второй иностранный

По нынешнему плану в Польше готовят учебные программы для преподавания украинского языка как второго иностранного. Это позволит системно распространять украинский в школах страны. Кроме того, рассматривается возможность включить украинский в список языков для обязательного экзамена после восьмого класса — важного шага для перехода к следующему уровню среднего образования. Окончательное решение по этому вопросу ожидается в рамках масштабной школьной реформы, запланированной на 2026-2027 годы.

Как в польских школах поддерживают детей из Украины

Польские школы уже активно поддерживают украинских учеников. Они могут бесплатно посещать дополнительные занятия по польскому языку, получать помощь от ассистентов учителей, которые говорят на украинском, а также заниматься отдельными предметами или учиться на подготовительных курсах. Кроме этого, в школах работают межкультурные ассистенты, которые помогают детям быстрее адаптироваться к новой среде.

Напомним, с начала сентября 2025 года в четырех академических регионах Франции украинский язык будут преподавать как второй иностранный. Это будет происходить в рамках пилотного образовательного проекта.

Также сообщалось, что в Украине образована рабочая группа, которая будет работать над изменениями в законодательстве для усиления защиты украинского языка. В частности, предлагается расширить требования относительно языка на информацию, которая публикуется в соцсетях.