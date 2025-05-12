В школах Франции будут преподавать украинский язык как второй иностранный

С начала сентября 2025 года в четырех академических регионах Франции украинский язык будут преподавать как второй иностранный. Это будет происходить в рамках пилотного образовательного проекта.

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Об этом говорится в сообщении посольства Украины во Франции на Facebook.

В сообщении указано, что украинский язык введут в учебные программы колледжей и лицеев в четырех регионах Франции — Парижском, Версальском, Кретейском и Приморских Альпах (Ницца), где учится больше всего детей из Украины.

Как сообщают в посольстве, эта инициатива является результатом его дипломатических усилий в сотрудничестве с Министерством образования Франции, Министерством Европы и иностранных дел, а также депутатами Национального собрания.

Украинский язык во Франции

Во французской системе образования второй иностранный язык вводится с 12 лет, после начальной школы, и дополняет английский, который дети изучают с начальных классов. Ученики старших классов лицеев смогут изучать украинский язык как часть подготовки к высшему или профессиональному образованию.

Напомним, в апреле Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №13107-д, который позволяет организовывать учебный процесс на языках национальных меньшинств в учреждениях профессионального образования.

Также сообщалось, что в Украине образована рабочая группа, которая будет работать над изменениями в законодательстве для усиления защиты украинского языка. В частности, предлагается расширить требования относительно языка на информацию, которая публикуется в соцсетях.