У школах Франції викладатимуть українську мову як другу іноземну

З початку вересня 2025 року у чотирьох академічних регіонах Франції українську мову викладатимуть як другу іноземну. Це відбуватиметься в межах пілотного освітнього проєкту.

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Про це йдеться в повідомленні посольства України у Франції на Facebook.

У повідомленні зазначено, що українську мову запровадять у навчальні програми коледжів і ліцеїв у чотирьох регіонах Франції — Паризькому, Версальському, Кретейському та Приморських Альпах (Ніцца), де навчається найбільше дітей з України.

Як повідомляють у посольстві, ця ініціатива є результатом його дипломатичних зусиль у співпраці з Міністерством освіти Франції, Міністерством Європи та закордонних справ, а також депутатами Національних зборів.

Українська мова у Франції

У французькій системі освіти друга іноземна мова вводиться з 12 років, після початкової школи, і доповнює англійську, яку діти вивчають з початкових класів. Учні старших класів ліцеїв зможуть вивчати українську мову як частину підготовки до вищої або професійної освіти.

Нагадаємо, у квітні Верховна Рада України схвалила за основу законопроєкт №13107-д, який дозволяє організовувати навчальний процес мовами національних меншин у закладах професійної освіти.

Також повідомлялося, що в Україні утворено робочу групу, яка працюватиме над змінами в законодавстві для посилення захисту української мови. Зокрема, пропонується розширити вимоги щодо мови на інформацію, яка публікується в соцмережах.