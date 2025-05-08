Украинский язык в Telegram и Youtube: в стране хотят контролировать информацию в соцсетях

В Украине создали рабочую группу, которая будет заниматься внедрением изменений в законодательстве для усиления защиты украинского языка. В частности, требования по языку предлагают распространить на информацию, которая публикуется в соцсетях.

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Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Как пишет издание, усиление позиций государственного языка в сферах образования, интернета и обслуживания являются критически важными для национальной безопасности. Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень на первом заседании рабочей группы по наработке изменений в языковое законодательство.

В декабре 2024 года по результатам заседания круглого стола "Язык актуально. Вызовы и задачи государственной языковой политики", организованного Комитетом Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, создали рабочую группу для наработки изменений в законодательство, призванных усилить утверждение и защиту государственного языка. Ее сопредседателями определили председателя Комитета Никиту Потураева и Уполномоченного Тараса Кременя.

"Надеюсь, что в ближайшее время будут подготовлены законодательные предложения, которые усилят позиции украинского языка в сферах образования, интернета и обслуживания. В условиях российско-украинской войны, когда враг атакует нас не только на поле боя, но и информационно, важно вовремя и эффективно противостоять кремлевской пропаганде. Вопрос языка — это вопрос нашей идентичности. Именно поэтому защита государственного языка и усиление ответственности за нарушение языкового законодательства — это шаги на пути противодействия захватническим планам недоимперии", — отметил Тарас Кремень.

Рабочая группа будет работать над подготовкой предложений, которые позволят:

нормировать язык предоставления услуг предприятиями, учреждениями и организациями, которые находятся на границе между образованием и сферой услуг, четко распространив на них общие требования языкового законодательства;

уточнить требования законодательства о языке предоставления услуг, обеспечив безусловное право на получение услуг на украинском языке;

усилить требования к украинскому как языку работы и защиту работников на работе и при приеме на работу от дискриминации по признаку украинского языка;

уточнить требования к языку медиа, прежде всего в части распространения языковых требований, действующих для прессы, радио и телевидения, на онлайн-медиа, и информацию, которую медиа распространяют на платформах общего доступа (то есть, в социальных сетях — прим. ред.);

упростить и сделать более действенной процедуру привлечения нарушителей языкового законодательства к ответственности, в частности путем внесения необходимых изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Отметим, что медиа — это средство распространения массовой информации в любой форме, которое периодически или регулярно выходит в свет под редакционным контролем и постоянным названием.

Закон "О медиа" упоминает о соцсетях ("платформы общего доступа к информации") и определяет даже определенные типы запрещенного контента в них. Но пока Национальный совет уполномочен законом только вести диалог с администрациями соцсетей. Закон не предусматривает его непосредственного влияния на владельцев страниц в соцсетях.

Напомним, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что Украине надо перейти от мягкой к наступательной украинизации. Этот этап будет предусматривать другие инструменты функционирования государственного языка.

Фокус также ранее писал, что в горячих точках воюют представители разных национальных сообществ и для многих из них украинский — не родной язык. Каждый солдат сам решает, на каком языке он будет общаться в окопах или в битве с вражескими войсками.