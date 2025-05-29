Польські школи вводять українську мову як другу іноземну, — МОН

Польща схвалила ініціативу ввести українську мову як другу іноземну в школах. Це питання обговорювалося під час переговорів у Варшаві в межах робочого візиту української делегації.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України у четвер, 29 травня.

За чинним законодавством Польщі школи вже можуть запроваджувати уроки української мови, якщо цього хочуть батьки, є підготовлений учитель і сформована група учнів, а також отримано згоду адміністрації навчального закладу. Міністерство освіти України закликає батьків звертатися до шкіл із відповідними проханнями, а у разі виникнення проблем — повідомляти про це українське посольство.

Коли в Польщі українську мову викладатимуть як другу іноземну

За нинішнім планом у Польщі готують навчальні програми для викладання української мови як другої іноземної. Це дозволить системно поширювати українську у школах країни. Окрім того, розглядається можливість включити українську до списку мов для обов’язкового іспиту після восьмого класу — важливого кроку для переходу до наступного рівня середньої освіти. Остаточне рішення з цього питання очікується у межах масштабної шкільної реформи, запланованої на 2026–2027 роки.

Як в польських школах підтримують дітей з України

Польські школи вже активно підтримують українських учнів. Вони можуть безкоштовно відвідувати додаткові заняття з польської мови, отримувати допомогу від асистентів вчителів, які говорять українською, а також займатися окремими предметами або навчатися на підготовчих курсах. Окрім цього, у школах працюють міжкультурні асистенти, які допомагають дітям швидше адаптуватися до нового середовища.

Нагадаємо, з початку вересня 2025 року у чотирьох академічних регіонах Франції українську мову викладатимуть як другу іноземну. Це відбуватиметься в межах пілотного освітнього проєкту.

Також повідомлялося, що в Україні утворено робочу групу, яка працюватиме над змінами в законодавстві для посилення захисту української мови. Зокрема, пропонується розширити вимоги щодо мови на інформацію, яка публікується в соцмережах.