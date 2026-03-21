Более 75% украинских школьников выбирали русский для экзамена в Польше в 2022, — языковед

Языковед Павел Левчук заявил, что более трех четвертей украинских восьмиклассников выбрали русский язык для экзаменов. Сам доцент доцент Польской академии наук отмечает, что украинский выбрали только трое учеников.

Специалист говорит, что причиной такого решения детей стали плохая коммуникация со стороны государства и системы образования Польши. Об этом он рассказал в интервью NV.

"Украинский сдавали только три ученика... А 75 процентов украинских восьмиклассников выбирали для экзамена русский. Теперь же сдавать русский могут исключительно те, кто изучал этот язык в польской школе как второй иностранный", — сказал господин Левчук.

По его словам, ключевая проблема заключается в том, что сама польская система образования фактически сделала украинский язык "отсутствующим" для сдачи экзаменов. Вышеупомянутая проблема дискоммуникации привела к тому, что именно тогда абсолютное большинство восьмиклассников выбрало русский.

Сейчас, по словам языковеда, в 2025-м уже произошел ряд изменений: в Польше уже разработали программу преподавания украинского как второго иностранного. В этом году он официально был введен как один из языков сдачи экзаменов для выпускников.

"Отныне выпускник средней школы может выбрать украинский для сдачи экзамена по иностранному языку, наравне с английским, немецким, французским... Это мощный прецедент и прогресс! Украинцев в Польше сейчас так много, и они имеют право продолжать получать высшее образование, сдав экзамен по украинскому — своему родному языку", — подчеркивает господин Левчук, добавив, что по состоянию на март 2026 года, есть уже более 200 заявок от учеников, которые хотят сдавать экзамен на украинском.

Ранее Фокус сообщал о том, как польские школы вводят украинский язык как второй иностранный. Министерство образования Украины призывает родителей обращаться в школы с соответствующими просьбами, а в случае возникновения проблем — сообщать об этом в украинское посольство.

Впоследствии стало известно, сколько молодежи общается на украинском языке в быту и на работе. Украинские молодые люди все активнее общаются на родном языке в повседневной жизни, в кругу знакомых, публичном пространстве, в частности на работе и в учреждениях высшего образования.