Понад 75% українських школярів обирали російську для іспиту в Польщі в 2022, — мовознавець

Мовознавець Павло Левчук заявив, що понад три чверті українських восьмикласників обрали російську мову для іспитів. Сам доцент доцент Польської академії наук відзначає, що українську обрали лише троє учнів.

Фахівець каже, що причиною такого рішення дітей стали погана комунікація з боку держави та системи освіти Польщі. Про це він розповів у інтерв'ю NV.

"Українську складали лише три учні… А 75 відсотків українських восьмикласників обирали для екзамену російську. Тепер же здавати російську можуть виключно ті, хто вивчав цю мову у польській школі як другу іноземну", — сказав пан Левчук

За його словами, ключова проблема полягає в тому, що сама польська система освіти фактично зробила українську мову "відсутньою" для здачі іспитів. Вищезгадана проблема дискомунікації призвела до того, що саме тоді абсолютна більшість восьмикласників обрала російську.

Наразі, за словами мовознавця, в 2025-му вже сталася низка змін: у Польщі вже розробили програму викладання української як другої іноземної. Цього року вона офіційно була запроваджена як одна з мов здачі іспитів для випускників.

"Відтепер випускник середньої школи може вибрати українську для складання екзамену з іноземної мови, нарівні з англійською, німецькою, французькою… Це потужний прецедент і поступ! Українців у Польщі зараз так багато, і вони мають право продовжувати здобувати вищу освіту, склавши іспит з української — своєї рідної мови", — підкреслює пан Левчук, додавши, що станом на березень 2026 року, є вже понад 200 заявок від учнів, які хочуть складати іспит українською.

