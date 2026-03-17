Скільки української молоді спілкується рідною мовою в побуті та на роботі: опитування

Українські молоді люди дедалі активніше спілкуються рідною мовою у повсякденному житті, у колі знайомих, публічному просторі, зокрема на роботі й закладах вищої освіти.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке проведене за ініціативи Міністерства молоді та спорту України за технічної та організаційної підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та уряду Данії. Ознайомитися з дослідженням мовного питання можна в шостому розділі "Національна ідентичність".

Відповідно до результатів дослідження, 73% української молоді користуються українською мовою, 7% — російською, 17% використовують обидві мови однаковою мірою.

Поширеність мови спілкування в Україні передусім пов'язана з регіоном проживання. Так, усе ж частіше використовують українську мову як у публічному просторі, так і в повсякденні жителі заходу та центру України.

Відео дня

Дані опитування свідчать і про те, що 40% опитаних в Україні цілком підтримують ідею повної заборони в країні російського культурного продукту, ще 18% — скоріше підтримують це. 21% зовсім не підтримують, а 18% скоріше не підтримують такі заходи. Частка молоді в Україні, яка підтримує повну заборону російського культурного продукту в Україні, зменшилася. Найбільші зміни відбулися серед молодших вікових категорій: якщо у 2024 р. 52% молоді віком від 14 до 19 років виступали за ідею повної заборони російського культурного простору, то у 2025 р. — 28%.

Загалом дослідження було проведено в чотири етапи: кабінетне дослідження; національне репрезентативне опитування молоді, яка мешкає на території України; опитування української молоді, що проживає на території деяких країн ЄС після 2022 року; якісне дослідження з різними групами молоді, проведене методом фокус-групових інтерв'ю. У дослідженні вказали про те, що для розрахунку вибірки молоді, яка проживає в Україні, були використані останні доступні дані від Держслужби статистики України станом на 1 січня 2022 року. Також до вибірки кількісного дослідження не потрапили молоді люди, які на момент опитування перебували в ЗСУ, на тимчасово окупованих територіях або знаходилися на відстані до 50 км від лінії фронту. Фахівці також зауважили, що під час проведення дослідження в Україні застосовували відключення електрики.

Нагадаємо, восени 2025 року українські медіа з покликанням на представників МОН писали, що рівень знань української серед молоді зростає щороку, але активне використання мови в повсякденному житті серед підлітків падає.

А влітку того ж року в Раді заявляли про те, що Україні варто інвестувати в меми, адже соцмережа TikTok впливає на молодь сильніше за батьків і вчителів.