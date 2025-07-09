"Інвестуйте в меми": у Раді пропонують українізувати молодь через TikTok (відео)

Україні варто інвестувати в меми, адже соцмережа TikTok впливає на молодь сильніше за батьків і вчителів. Професіонали мають робити "вірусний контент" для українізації.

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Державі слід вкладати гроші з бюджету в меми і таким способом намагатися українізувати молодь. Таку думку висловила секретарка комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа в інтерв'ю YouTube-каналу Анастасії Пронько.

У світі більшість країн програє "битву за мізки молоді", впевнена Піпа

Водночас політикиня констатує стрімке падіння рівня використання української мови в країні. Нардепка наводить результати досліджень: українці не повернулися до рівня 2021-го року, але у 2022 і 2023-х роках показник був набагато вищим.

"Треба робити вірусний контент. Нам, як державі, треба вкладати гроші в меми. Нам треба у вірусні контенти вкладати гроші. У нас є люди, які це здатні робити, але ми повинні це визнати. Зробити це державними програмами", — повідомила вона.

За її спостереженнями, більшість країн програє "битву за мізки молоді". Сучасна людина більше часу проводить у соцмережах, ніж у живому спілкуванні, впевнена Піпа.

"Люди не розуміють, що мова — частина ідентичності, а ідентичність — це про безпеку і свободу. Путін чітко сказав — де російська мова, там і Росія", — зауважила вона.

Депутатка розповіла про нещодавній тренд у TikTok, де діти говорили про небажання вчити історію, бо "живуть майбутнім". Такі ідеї, за її словами, "вкинула" Росія.

"Як державі нам треба знайти ресурс і залучати креативні команди, які створюватимуть відповідний контент у соцмережах", — підсумувала Піпа.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що меми здатні розпалювати глобальні збройні конфлікти. Завдяки агресивним картинкам людей можна легко підштовхнути до заворушень.

Міністерство оборони України активно рекламує "Контракт 18-24", щоб молоді люди йшли в армію. Нардепи вказували на прямі обмани в цій рекламі.