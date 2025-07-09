"Инвестируйте в мемы": в Раде предлагают украинизировать молодежь через TikTok (видео)

Украине стоит инвестировать в мемы, ведь соцсеть TikTok влияет на молодежь сильнее родителей и учителей. Профессионалы должны делать "вирусный контент" для украинизации.

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Государству следует вкладывать деньги из бюджета в мемы и таким образом пытаться украинизировать молодежь. Такое мнение выразила секретарь комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа в интервью YouTube-каналу Анастасии Пронько.

В мире большинство стран проигрывает "битву за мозги молодежи", уверена Пипа

Одновременно политик констатирует стремительное падение уровня использования украинского языка в стране. Нардеп приводит результаты исследований: украинцы не вернулись к уровню 2021-го года, но в 2022 и 2023-х годах показатель был намного выше.

"Надо делать вирусный контент. Нам, как государству, надо вкладывать деньги в мемы. Нам надо в вирусные контенты вкладывать деньги. У нас есть люди, которые это способны делать, но мы должны это признать. Сделать это государственными программами", — сообщила она.

По ее наблюдениям, большинство стран проигрывает "битву за мозги молодежи". Современный человек больше времени проводит в соцсетях, чем в живом общении, уверена Пипа.

"Люди не понимают, что язык — часть идентичности, а идентичность — это о безопасности и свободе. Путин четко сказал — где русский язык, там и Россия", — заметила она.

Депутат рассказала о недавнем тренде в TikTok, где дети говорили о нежелании учить историю, потому что "живут будущим". Такие идеи, по ее словам, "вбросила" Россия.

"Как государству нам надо найти ресурс и привлекать креативные команды, которые будут создавать соответствующий контент в соцсетях", — заключила Пипа.

Напомним, ученые выяснили, что мемы способны разжигать глобальные вооруженные конфликты. Благодаря агрессивным картинкам людей можно легко подтолкнуть к беспорядкам.

Министерство обороны Украины активно рекламирует "Контракт 18-24", чтобы молодые люди шли в армию. Нардепы указывали на прямые обманы в этой рекламе.