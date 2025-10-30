Вдома обирають російську: 51% підлітків не спілкуються українською мовою, — МОН

Рівень знань української серед молоді зростає щороку, але активне використання мови в повсякденному житті серед підлітків падає. Поки школярі краще володіють українською, багато хто у побуті обирає інші мови.

Як повідомляє видання "Укрінформ" з посиланням на виступ заступниці міністра освіти та науки Анастасії Коновалової під час форуму "Українська — мова сильних" у Києві до Дня української писемності та мови, попри зростання рівня знань, використання української у повсякденному житті підлітків зменшується.

За її даними, у 2022 році українську постійно використовували 46% дітей, у 2023-му цей показник зріс до 55%, а у 2024-му знизився до 49%. Водночас кількість тих, хто вважає себе впевненим користувачем мови, зростає: 61% у 2022 році, 72% у 2023-му та 75% у 2024-му.

"Тобто на сьогодні діти краще з кожним роком знають і володіють українською мовою, але порівняно з минулим роком, вони менше нею користуються в побуті", — пояснила Коновалова.

За словами заступниці міністра, підлітки називають кілька причин рідкого використання української:

33% — через звичку,

20% — спілкуються російською вдома, українською — у школі,

13% — поза школою немає можливості говорити українською,

12% — недостатньо добре володіють мовою,

9% — у їхньому оточенні є упереджене ставлення до української.

"На четвертому році повномасштабної війни 9% підлітків стикаються з упередженим ставленням у своєму оточенні, і це значна цифра", — наголосила Коновалова.

Вона також додала, що батьки школярів бачать серед причин рідкого використання української вплив соціальних мереж і страх дітей говорити суржиком. Тому важливо створювати толерантне середовище та підтримувати тих, хто переходить на українську, навіть якщо ще використовує суржик через недостатнє знання мови.

