Дома выбирают русский язык: 51% подростков не общаются на украинском языке, — МОН

Уровень знаний украинского среди молодежи растет ежегодно, но активное использование языка в повседневной жизни среди подростков падает. Пока школьники лучше владеют украинским, многие в быту выбирают другие языки.

Как сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на выступление заместителя министра образования и науки Анастасии Коноваловой во время форума "Украинский — язык сильных" в Киеве ко Дню украинской письменности и языка, несмотря на рост уровня знаний, использование украинского в повседневной жизни подростков уменьшается.

По ее данным, в 2022 году украинский постоянно использовали 46% детей, в 2023-м этот показатель вырос до 55%, а в 2024-м снизился до 49%. В то же время количество тех, кто считает себя уверенным пользователем языка, растет: 61% в 2022 году, 72% в 2023-м и 75% в 2024-м.

"То есть на сегодня дети лучше с каждым годом знают и владеют украинским языком, но по сравнению с прошлым годом, они меньше им пользуются в быту", — пояснила Коновалова.

По словам заместителя министра, подростки называют несколько причин редкого использования украинского:

33% — по привычке,

20% — общаются на русском дома, на украинском — в школе,

13% — вне школы нет возможности говорить на украинском,

12% — недостаточно хорошо владеют языком,

9% — в их окружении есть предвзятое отношение к украинскому.

"На четвертом году полномасштабной войны 9% подростков сталкиваются с предвзятым отношением в своем окружении, и это значительная цифра", — подчеркнула Коновалова.

Она также добавила, что родители школьников видят среди причин редкого использования украинского влияние социальных сетей и страх детей говорить на суржике. Поэтому важно создавать толерантную среду и поддерживать тех, кто переходит на украинский, даже если еще использует суржик из-за недостаточного знания языка.

