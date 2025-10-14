"Иди из школы, ты из России": известная блогерша рассказала о буллинге дочери из-за русского языка

Анастасия Скальницкая подняла болезненную тему — как языковой вопрос отражается на детях. Она рассказала, что ее дочь Милана сталкивалась с оскорблениями в школе из-за того, что часто переходит на русский.

Блогерша сказала, что неоднократно обращалась к администрации школы и поднимала вопрос языка. Об этом она заявила во время интервью с ведущим Василием Тимошенко.

По ее словам, Милана понимает украинский и "немного общается", но в стрессовых ситуациях переходит на русский. Она объясняет ребенку, что говорить на украинском — круто, показывает пример и поощряет, но несмотря на это одноклассники иногда унижают дочь.

"Она приходит и говорит мне: "мам, мне говорят, что я из России, потому что я на русском говорю, что я здесь не должна учиться", — привела слова ребенка Скальницкая.

По ее словам, эти нападения сопровождаются грубыми формулировками вроде "иди из школы, ты из России".

Скальницкая подчеркнула, что Милана имеет сильный характер и отстаивает себя сама.

В то же время блогер раскритиковала учителей за то, что они не объясняют детям, что ученики могут общаться на разных языках, кто-то на украинском, а кто-то на русском. По ее мнению, они должны поощрять детей изучать украинский и общаться на нем на уроках, и таким образом ученики сами со временем перейдут.

Она также вспомнила слова другого блогера Елены Мандзюк: "Ребенок может побить другого за язык? Ну это п*здец. Я также могу побить, если моего ребенка заденут за язык", — сказала она.

