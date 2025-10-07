Ева Бушмина из "ВИА Гры" после возвращения в Киев попала в языковой скандал (фото)

Украинская исполнительница Ева Бушмина (Яна Швец) после возвращения в Киев попала в языковой скандал. Зрители раскритиковали ее новую песню, написанную на русском — "Убей мою подругу". На некоторые отзывы артистка отреагировала жестко.

Ева Бушмина, которую украинская массовая публика знает благодаря участию в шоу "Фабрика звезд", а также пению в культовом коллективе "ВИА Гра", активно продвигает свое творчество.

На странице в Instagram певица разместила короткий ролик с подписью на русском языке: "Я решила, что анонимной записки недостаточно. Люблю говорить начистоту и доводить дело до конца. Оператор этого шедевра @lvovnasonia. Слушайте "Убей мою подругу" на всех площадках".

Ева Бушмина стремится вернуться на большую сцену Фото: Instagram

За сутки это видео собрало около одной тысячи лайков.

Зрители возмущены

В комментариях сразу посыпались обвинения, что Бушмина не понимает контекста, в частности изменений, произошедших в украинском обществе в отношении к русскому языку и контенту в целом.

"Классное название, рус** понравится под него запускать ракеты по вашим подругам в Украине";

"Пусть тебе снятся трупы украинцев каждую ночь, адзинокая";

"Какое же это дерьмо, это пи***ц";

Артистка продолжает петь на русском языке Фото: Instagram

"Вы очень крутая перформерка и вокалистка, но так оторваны от реальности, к сожалению";

"Контент для белгорода";

"А потом этим ртом маму целуете. Фу";

"В чем смысл делать контент в Украине, понимая, что его здесь никто не услышит? Выступать на русском не получится, в ротацию не возьмут. Вот чисто интересная позиция — чтобы что?".

Некоторые оставили большие отзывы, чтобы точно передать свою позицию: "А давайте просто пожалеем эту красивую и талантливую женщину, что ее так травмировал какой-то опыт в жизни, что она просто не принимает реальности и живет в вымышленной. И, к сожалению, при всем потенциале после "ВИА Гры" не смогла выпустить ни одной песни, которая бы хоть кому-то запомнилась, работала на OnlyFans, чтобы обеспечивать своего бойфренда. И дальше тоже не выпустит ни одной знаковой работы, потому что что-то сильное в творчестве рождается от внутренней глубины. А какая глубина, если человек не может даже быть просто человеком и чувствовать, что делается вокруг. Из ее комментариев-ответов здесь тоже это видно. Женщина красивая, а внутри — подросток, который живет в своей внутренней маленькой комнатке".

Перепалка в комментариях

Вероятно, некоторые ответы были эмоциональными, поэтому певица удалила их со временем, однако в сети распространяют скриншоты. В частности, на одном из них Ева вступила в диалог со зрителем, который написал: "Ни одного слова не понял. На каком языке она поет?". Автор ответила с орфографическими и пунктуационными ошибками: "Иди на х**", — понимаешь. А это, кстати, на том же мове на которой песня".

Комментарии под сообщением Евы Бушминой Фото: Instagram

