Группа "ВИА Гра" закрывается: Константин Меладзе сделал эмоциональное заявление

Спустя 25 лет после своего основания культовая украинская поп-группа ВИА Гра закрывается.

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Об этом сообщил продюсер коллектива Константин Меладзе на своей странице в Instagram.

Он представил последнюю песню бэнда под названием Galileo" и фото двух из трех участниц – Ульяны Синецкой и Софии Тарасовой. Еще одно фото – снимок самого Меладзе.

"Это последняя песня группы ВИА ГРА. Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем. Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории – это песни, наполненные любовью, Верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия. К. Меладзе", – говорится в подписи.

В комментариях подписчики не сдерживают своего сожаления и благодарят Меладзе.

"Все началось с дуэта – и дуэтом все закончилось. Красивая история", "VIA GRA FOREVER. Мы росли, менялись, переживали многое как семья. Эта песня — красивая, честная точка. Это годы моей жизни, голос и душа. Это про память. Про чувство. Про музыку. Про любовь ,которая нас всех объединяет больше 25 лет. Константин – гений! Бесконечная благодарность", "Мое сердце разбито. Спасибо за все! Это было прекрасно", "любовью, Верой (Брежневой) и надеждой! Подметил Константин", "А у меня безумная ностальгия… все мое детство было под эти песни, благодаря ВИАГРЕ я начала петь, как сейчас помню, купила кассету, на обложке был золотой состав и Валерий Меладзе на фиолетовом фоне. Тексты переписывала в тетрадь и учила… даже сейчас, когда слушаю эти песни, сердце сжимается. Спасибо Константин, за все! Это действительно было прекрасно", – пишут в комментариях.

Эрика Герцег, одна из бывших солисток коллектива, тоже отметилась под постом.

"Спасибо за все! Виагра в моем сердце навсегда", – написала девушка.

Ранее Меладзе уже объявлял о роспуске коллектива. Это произошло в 2012 году после ухода Альбины Джанабаевой. Продюсер заявил, что устал от постоянной смены составов и признался, что не смог найти достойную замену Джанабаевой, Брежневой и Грановской.

"В силу того, что теперь уходит Альбина, в силу того, что она будет заниматься сольной карьерой, эстрадной, кинокарьерой и т.д., у меня сложилось ощущение, что больше менять рыженькую на рыженькую, беленькую на беленькую, и снова искать заплаты, у меня нет ни сил, ни интереса, ни желания. С 1 января 2013 года группа распускается – и все", – говорил он.

Однако позже группа продолжила свою работу и просуществовала еще 13 лет.

Интересно, что в официальном аккаунте группы в соцсети еще 24 января 2024 года появилась информация о том, что группа прекратила свое существование.

История ВИА Гра

"ВИА Гра" была основана Константином Меладзе и Дмитрием Костюком 3 сентября 2000 года. Костюк занимал должность генпродюсера проекта до 2011 года, а Меладзе оставался его музыкальным и генеральным продюсером все 25 лет.

Сначала это был дуэт в составе Алены Винницкой и Надежды Мейхер, однако потом к коллективу ненадолго присоединилась Татьяна Найник, и хоть она вскоре ушла, в дальнейшем в группе практически всегда была третья участница. Как показал последний пост Меладдзе, свое существование "ВИА Гра" также завершила дуэтом.

Алена Винницкая и Надежда Мейхер-Грановская – первые участницы коллектива

Название группы – это аббревиатура слов "вокально-инструментальный ансамбль", но в сочетании со словом "гра" он создает ассоциацию с популярным препаратом для повышения потенции.

За время деятельности коллектива в нем сменилось 19 составов участниц. "Золотым составом" коллектива называют Надежду Мейхер-Грановскую, Веру Брежневу и Анну Седокову. Последняя давно живет и работает в России, где строит сольную карьеру.

Седокову, Мейхер-Грановскую и Брежневу называют "золотым составом "ВИА Гры"

Среди других известных участниц коллектива – Ева Бушмина, Альбина Джанабаева (жена Константина Меладзе), Светлана Лобода, Миша Романова.

Репертуар коллектива был практически весь на русском языке.

Последний состав ВИА Гра

Последний состав коллектива был российско-украинским. Ульяна Синецкая – россиянка, которая с 2018 года состояла в отношениях с украинским певцом Никитой Алексеевым, но в 2024 году пара объявила о расставании. Девушка живет в Киеве.

София Тарасова – украинка, которая, по информации телеграмм-канала "Що ти знаєш про Бобула?", во время российского вторжения получила российский паспорт.

Одна из трех участниц коллектива не участвовала в записи последней песни Фото: Скриншот

30 марта 2023 года она объявила в своем аккаунте в Instagram о начале сольной карьеры в Германии.

София Тарасова решила строить карьеру в Германии

Что касается Ксении Поповой, то она не участвовала в записи последней песни. Артистка потеряла отца, который погиб на фронте, защищая Украину. Об этом она рассказала в соцсети 7 мая.

Ксения Попова со своим отцом, который погиб на российско-украинской войне

Ранее Фокус писал, за что Алена Винницкая обижается на Константина Меладзе, а также что думает по поводу Анны Седоковой.