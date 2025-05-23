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Стиль жизни

Группа "ВИА Гра" закрывается: Константин Меладзе сделал эмоциональное заявление

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Фото: viagramusic/instagram | В последнем составе группы были: София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова

Спустя 25 лет после своего основания культовая украинская поп-группа ВИА Гра закрывается.

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Об этом сообщил продюсер коллектива Константин Меладзе на своей странице в Instagram.

Он представил последнюю песню бэнда под названием Galileo" и фото двух из трех участниц – Ульяны Синецкой и Софии Тарасовой. Еще одно фото – снимок самого Меладзе.

"Это последняя песня группы ВИА ГРА. Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем. Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории – это песни, наполненные любовью, Верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия. К. Меладзе", – говорится в подписи.

В комментариях подписчики не сдерживают своего сожаления и благодарят Меладзе.

"Все началось с дуэта – и дуэтом все закончилось. Красивая история", "VIA GRA FOREVER. Мы росли, менялись, переживали многое как семья. Эта песня — красивая, честная точка. Это годы моей жизни, голос и душа. Это про память. Про чувство. Про музыку. Про любовь ,которая нас всех объединяет больше 25 лет. Константин – гений! Бесконечная благодарность", "Мое сердце разбито. Спасибо за все! Это было прекрасно", "любовью, Верой (Брежневой) и надеждой! Подметил Константин", "А у меня безумная ностальгия… все мое детство было под эти песни, благодаря ВИАГРЕ я начала петь, как сейчас помню, купила кассету, на обложке был золотой состав и Валерий Меладзе на фиолетовом фоне. Тексты переписывала в тетрадь и учила… даже сейчас, когда слушаю эти песни, сердце сжимается. Спасибо Константин, за все! Это действительно было прекрасно", – пишут в комментариях.

Эрика Герцег, одна из бывших солисток коллектива, тоже отметилась под постом.

"Спасибо за все! Виагра в моем сердце навсегда", – написала девушка.

Ранее Меладзе уже объявлял о роспуске коллектива. Это произошло в 2012 году после ухода Альбины Джанабаевой. Продюсер заявил, что устал от постоянной смены составов и признался, что не смог найти достойную замену Джанабаевой, Брежневой и Грановской.

"В силу того, что теперь уходит Альбина, в силу того, что она будет заниматься сольной карьерой, эстрадной, кинокарьерой и т.д., у меня сложилось ощущение, что больше менять рыженькую на рыженькую, беленькую на беленькую, и снова искать заплаты, у меня нет ни сил, ни интереса, ни желания. С 1 января 2013 года группа распускается – и все", – говорил он.

Однако позже группа продолжила свою работу и просуществовала еще 13 лет.

Интересно, что в официальном аккаунте группы в соцсети еще 24 января 2024 года появилась информация о том, что группа прекратила свое существование.

История ВИА Гра

"ВИА Гра" была основана Константином Меладзе и Дмитрием Костюком 3 сентября 2000 года. Костюк занимал должность генпродюсера проекта до 2011 года, а Меладзе оставался его музыкальным и генеральным продюсером все 25 лет.

Сначала это был дуэт в составе Алены Винницкой и Надежды Мейхер, однако потом к коллективу ненадолго присоединилась Татьяна Найник, и хоть она вскоре ушла, в дальнейшем в группе практически всегда была третья участница. Как показал последний пост Меладдзе, свое существование "ВИА Гра" также завершила дуэтом.

Алена Винницкая и Надежда Мейхер-Грановская – первые участницы коллектива

Название группы – это аббревиатура слов "вокально-инструментальный ансамбль", но в сочетании со словом "гра" он создает ассоциацию с популярным препаратом для повышения потенции.

За время деятельности коллектива в нем сменилось 19 составов участниц. "Золотым составом" коллектива называют Надежду Мейхер-Грановскую, Веру Брежневу и Анну Седокову. Последняя давно живет и работает в России, где строит сольную карьеру.

Седокову, Мейхер-Грановскую и Брежневу называют "золотым составом "ВИА Гры"

Среди других известных участниц коллектива – Ева Бушмина, Альбина Джанабаева (жена Константина Меладзе), Светлана Лобода, Миша Романова.

Репертуар коллектива был практически весь на русском языке.

Последний состав ВИА Гра

Последний состав коллектива был российско-украинским. Ульяна Синецкая – россиянка, которая с 2018 года состояла в отношениях с украинским певцом Никитой Алексеевым, но в 2024 году пара объявила о расставании. Девушка живет в Киеве.

София Тарасова – украинка, которая, по информации телеграмм-канала "Що ти знаєш про Бобула?", во время российского вторжения получила российский паспорт.

ВИА ГРа закрывается, роспуск ВИА Гра, последняя песня ВИА Гра Fullscreen
Одна из трех участниц коллектива не участвовала в записи последней песни
Фото: Скриншот

30 марта 2023 года она объявила в своем аккаунте в Instagram о начале сольной карьеры в Германии.

София Тарасова решила строить карьеру в Германии

Что касается Ксении Поповой, то она не участвовала в записи последней песни. Артистка потеряла отца, который погиб на фронте, защищая Украину. Об этом она рассказала в соцсети 7 мая.

Ксения Попова со своим отцом, который погиб на российско-украинской войне

Ранее Фокус писал, за что Алена Винницкая обижается на Константина Меладзе, а также что думает по поводу Анны Седоковой.