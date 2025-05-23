Група "ВІА Гра" закривається: Костянтин Меладзе зробив емоційну заяву

Через 25 років після свого заснування культова українська поп-група ВІА Гра закривається.

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Про це повідомив продюсер колективу Костянтин Меладзе на своїй сторінці в Instagram.

Він представив останню пісню бенду під назвою "Galileo" і фото двох із трьох учасниць — Уляни Синецької та Софії Тарасової. Ще одне фото — знімок самого Меладзе.

"Це остання пісня гурту ВІА ГРА. Я вдячний усім, хто протягом 25 років працював зі мною над цим проектом. Артисткам, музикантам, адміністраторам, аранжувальникам, звукорежисерам, режисерам, стилістам, візажистам і всім, всім, всім. Це був чудовий час, за яким у мене, тим не менш, немає ніякої ностальгії. Головне і найкраще, що було і залишиться з усієї цієї історії, — це пісні, сповнені любові, Віри і надії. Сподіваюся, їх слухатимуть ще багато років. Бажаю всім миру і благополуччя. К. Меладзе", — йдеться у підписі.

У коментарях підписники не стримують свого жалю і дякують Меладзе.

"Усе почалося з дуету — і дуетом усе закінчилося. Красива історія", "VIA GRA FOREVER. Ми росли, змінювалися, переживали багато чого як сім'я. Ця пісня — красива, чесна крапка. Це роки мого життя, голос і душа. Це про пам'ять. Про почуття. Про музику. Про кохання ,яке нас усіх об'єднує понад 25 років. Костянтин — геній! Нескінченна подяка", "Моє серце розбите. Дякую за все! Це було прекрасно", "Любов'ю, Вірою (Брежнєвою) і надією! Помітив Костянтин", "А у мене шалена ностальгія… все моє дитинство було під ці пісні, завдяки ВІАГРІ я почала співати, як зараз пам'ятаю, купила касету, на обкладинці був золотий склад і Валерій Меладзе на фіолетовому тлі. Тексти переписувала в зошит і вчила… навіть зараз, коли слухаю ці пісні, серце стискається. Спасибі Костянтин, за все! Це справді було прекрасно", — пишуть у коментарях.

Еріка Герцег, одна з колишніх солісток колективу, теж відзначилася під постом.

"Дякую за все! Віагра в моєму серці назавжди", — написала дівчина.

Раніше Меладзе вже оголошував про розпуск колективу. Це сталося у 2012 році після відходу Альбіни Джанабаєвої. Продюсер заявив, що втомився від постійної зміни складів і зізнався, що не зміг знайти гідну заміну Джанабаєвій, Брежнєвій і Грановській.

"З огляду на те, що тепер іде Альбіна, з огляду на те, що вона займатиметься сольною кар'єрою, естрадною, кінокар'єрою тощо, у мене склалося відчуття, що більше міняти руденьку на руденьку, біленьку на біленьку і знову шукати заплати у мене немає ні сил, ні інтересу, ні бажання. З 1 січня 2013 року група розпускається — і все", — говорив він.

Однак пізніше гурт продовжив свою роботу і проіснував ще 13 років.

Цікаво, що в офіційному акаунті гурту в соцмережі ще 24 січня 2024 року з'явилася інформація про те, що гурт припинив своє існування.

Історія ВІА Гра

"ВІА Гра" була заснована Костянтином Меладзе і Дмитром Костюком 3 вересня 2000 року. Костюк обіймав посаду генпродюсера проєкту до 2011 року, а Меладзе залишався його музичним і генеральним продюсером усі 25 років.

Спочатку це був дует у складі Олени Вінницької та Надії Мейхер, проте потім до колективу ненадовго приєдналася Тетяна Найник, і хоч вона незабаром пішла, надалі в групі практично завжди була третя учасниця. Як показав останній пост Меладдзе, своє існування "ВІА Гра" також завершила дуетом.

Альона Вінницька та Надія Мейхер-Грановська — перші учасниці колективу

Назва гурту — це абревіатура слів "вокально-інструментальний ансамбль", але в поєднанні зі словом "гра" він створює асоціацію з популярним препаратом для підвищення потенції.

За час діяльності колективу в ньому змінилося 19 складів учасниць. "Золотим складом" колективу називають Надію Мейхер-Грановську, Віру Брежнєву та Анну Сєдокову. Остання давно живе і працює в Росії, де будує сольну кар'єру.

Сєдокову, Мейхер-Грановську і Брежнєву називають "золотим складом "ВІА Гри"

Серед інших відомих учасниць колективу — Єва Бушміна, Альбіна Джанабаєва (дружина Костянтина Меладзе), Світлана Лобода, Міша Романова.

Репертуар колективу був практично весь російською мовою.

Останній склад ВІА Гра

Останній склад колективу був російсько-українським. Уляна Синецька — росіянка, яка з 2018 року перебувала у стосунках з українським співаком Микитою Алєксєєвим, але 2024 року пара оголосила про розставання. Дівчина живе в Києві.

Софія Тарасова — українка, яка, за інформацією телеграм-каналу "Що ти знаєш про Бобула?", під час російського вторгнення отримала російський паспорт.

Одна з трьох учасниць колективу не брала участі в записі останньої пісні Фото: Скриншот

30 березня 2023 року вона оголосила у своєму акаунті в Instagram про початок сольної кар'єри в Німеччині.

Софія Тарасова вирішила будувати кар'єру в Німеччині

Що стосується Ксенії Попової, то вона не брала участі в записі останньої пісні. Артистка втратила батька, який загинув на фронті, захищаючи Україну. Про це вона розповіла в соцмережі 7 травня.

Ксенія Попова зі своїм батьком, який загинув на російсько-українській війні

Раніше Фокус писав, за що Альона Вінницька ображається на Костянтина Меладзе, а також що думає з приводу Анни Сєдокової.