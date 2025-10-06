"Валите назад": экс-участница "ВИА Гры" вернулась в Киев, но нарвалась на критику (фото)

Украинская певица Ева Бушмина (Яна Швец) неожиданно приехала в Киев и продвигает свою новую русскоязычную песню "Убей мою подругу". Артистку, которая живет за границей и молчит о войне, резко раскритиковали украинцы.

В своем блоге в Instagram Бушмина опубликовала кадр с подписью: "Приехать в Киев без ключей от квартиры — Done". Цель приезда экс-участницы "ВИА Гры" в Украину пока неизвестна.

Она также попозировала в супермаркете на фоне молочной продукции.

Ева Бушмина приехала в Украину Фото: Instagram Ева Бушмина в Украине Фото: Instagram

Кроме того, о приезде артистки рассказали источники Telegram-канала "Злива": "Ева Бушмина в Киеве. А наш любимый техотдел, как всегда, в нужном месте в нужное время. Она об этом и в сториз рассказала. Не знаем, что тут забыла любимая певица Дорна, но украинский, по свидетельству очевидцев не выучила".

Ева Бушмина в Киеве Фото: Instagram

Кто такая Ева Бушмина

Певица, настоящее имя которой Яна Швец, была участницей группы "ВИА Гра" с 2010 по 2013 год. Некоторое время развивала карьеру под псевдонимом Layah, но в 2025 году Ева закрыла этот проект, и вернулась к старому псевдониму.

Как известно, сейчас певица вместе с мужем, одесским скульптором Денисом Грищуком, проживает во Франции. О войне в Украине Швец молчит. В частности, она не перешла на украинский язык, используя русский и английский в публичном общении.

А новую песню Бушминой "Убей мою подругу" (слова и музыку) создал Константин Меладзе, который также замалчивает войну в Украине. По слухам, тот сейчас живет в Италии.

Украинцы раскритиковали композицию артистки:

"Боже, какой позор. Что с вами не так? 2025 год. Нас убивает россия".

"Пошла жара на русском, что дальше, фильмы на русском, а потом дети будут говорить тю да а что это норм, ну не уж такая война не дала понять что в массы нести русское в то время когда русские нас убивают — это не хорошо. Ева люблю вас, следовал за вами еще с фабрики, но блин ну это".

"Так...или валите обратно в рашку, или ждите волну хейта. В то время, как украинцев убивают люди, которые разговаривают на русском языке и пытаются навязать российскую культуру — украинская певица, которая вернулась жить в Киев, начала петь на русском. Стыд, ужас и отчаяние от таких публичных людей".

