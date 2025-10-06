"Валите назад": экс-участница "ВИА Гры" вернулась в Киев, но нарвалась на критику (фото)
Украинская певица Ева Бушмина (Яна Швец) неожиданно приехала в Киев и продвигает свою новую русскоязычную песню "Убей мою подругу". Артистку, которая живет за границей и молчит о войне, резко раскритиковали украинцы.
В своем блоге в Instagram Бушмина опубликовала кадр с подписью: "Приехать в Киев без ключей от квартиры — Done". Цель приезда экс-участницы "ВИА Гры" в Украину пока неизвестна.
Она также попозировала в супермаркете на фоне молочной продукции.
Кроме того, о приезде артистки рассказали источники Telegram-канала "Злива": "Ева Бушмина в Киеве. А наш любимый техотдел, как всегда, в нужном месте в нужное время. Она об этом и в сториз рассказала. Не знаем, что тут забыла любимая певица Дорна, но украинский, по свидетельству очевидцев не выучила".
Кто такая Ева Бушмина
Певица, настоящее имя которой Яна Швец, была участницей группы "ВИА Гра" с 2010 по 2013 год. Некоторое время развивала карьеру под псевдонимом Layah, но в 2025 году Ева закрыла этот проект, и вернулась к старому псевдониму.
Как известно, сейчас певица вместе с мужем, одесским скульптором Денисом Грищуком, проживает во Франции. О войне в Украине Швец молчит. В частности, она не перешла на украинский язык, используя русский и английский в публичном общении.
А новую песню Бушминой "Убей мою подругу" (слова и музыку) создал Константин Меладзе, который также замалчивает войну в Украине. По слухам, тот сейчас живет в Италии.
Украинцы раскритиковали композицию артистки:
- "Боже, какой позор. Что с вами не так? 2025 год. Нас убивает россия".
- "Пошла жара на русском, что дальше, фильмы на русском, а потом дети будут говорить тю да а что это норм, ну не уж такая война не дала понять что в массы нести русское в то время когда русские нас убивают — это не хорошо. Ева люблю вас, следовал за вами еще с фабрики, но блин ну это".
- "Так...или валите обратно в рашку, или ждите волну хейта. В то время, как украинцев убивают люди, которые разговаривают на русском языке и пытаются навязать российскую культуру — украинская певица, которая вернулась жить в Киев, начала петь на русском. Стыд, ужас и отчаяние от таких публичных людей".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Санта Димопулос в компании экс-участниц "ВИА Гры", которые молчат о войне в Украине, отпраздновала день рождения.
- Вера Брежнева посетила знаменитый Венецианский кинофестиваль в Италии.
Кроме того, спустя 25 лет после своего основания культовая украинская поп-группа "ВИА Гра" закрылась.