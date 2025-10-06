"Валіть назад": ексучасниця "ВІА Гри" повернулася до Києва, але нарвалася на критику (фото)

Українська співачка Єва Бушміна (Яна Швець) несподівано приїхала до Києва та просуває свою нову російськомовну пісню "Убей мою подругу”. Артистку, яка живе за кордоном та мовчить про війну, різко розкритикували українці.

У своєму блозі в Instagram Бушміна опублікувала кадр з підписом: "Приїхати до Києва без ключів від квартири — Done". Мета приїзду ексучасниці "ВІА Гри" в Україну поки невідома.

Вона також попозувала в супермаркеті на фоні молочної продукції.

Єва Бушміна приїхала в Україну Фото: Instagram Єва Бушміна в Україні Фото: Instagram

Крім того, про приїзд артистки розповіли джерела Telegram-каналу "Злива": "Єва Бушміна в Києві. А наш любий техвідділ, як завжди, в потрібному місці в потрібний час. Вона про це і в сторіз розповіла. Не знаємо, що тут забула улюблена співачка Дорна, але українську, за свідченням очевидців не вивчила".

Єва Бушміна в Києві Фото: Instagram

Хто така Єва Бушміна

Співачка, справжнє імʼя якої Яна Швець, була учасницею гурту "ВІА Гра" з 2010 по 2013 рік. Певний час розвивала кар'єру під псевдонімом Layah, але 2025 року Єва закрила цей проєкт, і повернулася до старого псевдоніма.

Як відомо, наразі співачка разом із чоловіком, одеським скульптором Денисом Грищуком, проживає у Франції. Про війну в Україні Швець мовчить. Зокрема, вона не перейшла на українську мову, використовуючи російську та англійську в публічному спілкуванні.

А нову пісню Бушміної "Убей мою подругу" (слова та музику) створив Костянтин Меладзе, який також замовчує війну в Україні. За чутками, той наразі живе в Італії.

Українці розкритикували композицію артистки:

"Боже, який позор. Що з вами не так? 2025 рік. Нас вбиває росія".

"Пішла жара російською, що далі, фільми російською, а потім діти говоритимуть тю так а що це норм, ну не вже така війна не дала зрозуміти що в маси нести російське в той час коли росіяни нас вбивають — це не добре. Ева люблю вас, слідував за вами ще з фабрики, але блін ну це".

"Так…або валіть назад в рашку, або чекайте хвилю хейту. В той час, як українців вбивають люди, які розмовляють російською мовою та намагаються навʼязати російську культуру — українська співачка, яка повернулась жити в Київ, почала співати російською. Сором, жах та відчай від таких публічних людей".

