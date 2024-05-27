Санта Дімопулос в компанії ексучасниць "ВіаГри", які мовчать про війну в Україні, відсвяткувала свій День народження

Санта Дімопулос зустрілася в компанії ексучасниць легендарного гурту "ВіаГра", які мовчать про російську агресію. Одна з них українка, яка заміжня за росіянином, а інша громадянка РФ.

Санта Дімопулос відсвяткувала своє 37-річчя в Об’єднаних арабських еміратах в компанії ексучасниць гурту "ВіаГра". Світлинами з відпочинку співачка поділилася у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, Санта опублікувала фото з Ольгою Романовською, яка родом з Миколаєва, яка колись як і Санта була у складі гурту "ВіаГра". На сцені з зірковим гуртом продюсером якого був Костянтин Меладзе Ольга виступала один рік (з квітня 2006 до квітня 2007). Сама ж Ольга заміжня за російським бізнесменом.

Також на фото можна побачити російську співачку Тетяну Котову, яка до речі, також була в складі гурту "ВіаГра". Котова виступала з "ВіаГрою" два роки (з березня 2008 — по березень 2010. Сама ж Санта Дімопулос також була однією з учасниць. Вона пробула у складі "ВіаГри" один рік (з грудня 2011 року по січень 2013).

"Мої дівчатка", — підписала фото Санта.

Судячи з фото на якому стоїть торт з написом: "З Днем народження", Санта Дімопулос зустрілася зі своїми коліжанками, щоб відсвяткувати свій день народження, який був ще 21 травня.

Варто зазначити, що обидві ексколіжанки Санти Дімопулос, нічого не говорять про війну в Україні. Ольга Романовська, яка сама родом з України, спочатку виступила проти війни в Україні, однак вже згодом накинулася на українців, які засудили її через те, що вона мовчить про війну на Батьківщині, тоді вона відповіла: "Я не язик у ж*пу засунула. Я просто не належу до того стада, яке вважає, що треба хаяти всіх, і це врятує країну. Мене арештовували за країну, і суд у мене був. І живу я в Еміратах. А навіть якщо і в Росії, то й це моя справа. Моїх рідних і багатьох людей, кому тупо немає, за що жити, лікувати та годувати своїх дітей в Україні, забезпечує саме мій російський чоловік".

Її ж коліжанка Тетяна Котова, хоч і має російське громадянство, однак часто бувала в Україні та працювала в ній. І хоч в 2014 році вона бажала Україні мирного неба, вже сьогодні вона мовчить про війну в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Санта Дімопулос змінила ім'я та по батькові й офіційно стала Сантою.

Крім цього, Фокус писав, Санта Дімопулос повідомила про розлучення з чоловіком-бізнесменом після 11 років стосунків.