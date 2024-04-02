Санта Дімопулос повідомила про розлучення з чоловіком-бізнесменом після 11 років стосунків

Ігор Кучеренко та Санта Дімопулос пробули у стосунках протягом 11 років. Спільно пара має 4-річну доньку.

Related video

36-річна співачка та модель Санта Дімопулос після 11 років стосунків розлучилася зі своїм чоловіком, бізнесменом Ігорем Кучеренком. Про це вона повідомила у себе на сторінці в Інстаграм.

"THE END…", — написала Санта.

Вона зізналася, що стосунки з її чоловіком, які тривали протягом 11 років і переросли в шлюб та народження дітей, закінчилися. Пара розійшлася вже давно, однак співачка не насмілювалася зізнатися про це публічно.

"Мені не вистачало сміливості написати про це раніше, бо навколо стільки болю, втрат і турбот, що наша здається недоречною… Але щоб уберегти себе та близьких від обговорень та зайвих питань я вирішила бути чесною до кінця і, як публічна людина, розставити всі крапки", — зізналася Дімопулос.

Вона також уточнила, що це було обдумане та зважене рішення обох. Пара розійшлась без образ та скандалів. Санта Дімопулос пояснила, що сім’я розпалася через відстань та розлуку і попри всі спроби врятувати шлюб, пара все ж вирішила поставити крапку.

"Наша красива історія в 11 років добігла кінця. Без драми, без потрясінь та без образ. Ми залишаємося рідними людьми, батьками та справжніми друзями. На жаль, незважаючи на відданість та любов один до одного, ми не змогли зберегти можливість рухатися далі разом. І це нелегко було прийняти, незважаючи на те, що це був свідомий вибір", — додала Санта.

Варто відзначити, що Санта Дімопулос і Ігор Кучеренко одружилися у 2015 році. Через чотири роки у пари народилася спільна донька, яку назвали Софія. Зараз дівчинці 4 роки. У своєму дописі подякувала своєму колишньому чоловіку за неї.

"Я вдячна за неймовірну дочку, безумовну любов, сім'ю, підтримку, безцінні моменти та всю прекрасну частину спільного шляху. Це буде назавжди величезною цінністю для мене", — написала співачка.

Крім доньки від бізнесмена Санта Дімопулос також має старшого сина Даніеля, якому виповнилося 15 років. Хлопець народився у стосунках з телеведучим та шоуменом Андрієм Джеджулою.

Нагадаємо, раніше ми писали, співачка Санта Дімопулос змінила ім'я та по батькові й офіційно стала Сантою. Крім цього, Фокус писав, 15-річний син Андрія Джеджули та Санти Дімопулос переніс складну операцію.