15-річний син Андрія Джеджули та Санти Дімопулос переніс складну операцію (фото)

Андрій Джеджула відзначив, що операція пройшла вдало. Тепер на юнака чекає реабілтація.

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48-річний шоумен Андрій Джеджула показав свого 15-річного сина, який переніс складну операції на носі. Про це шоумен повідомив у себе на сторінці в інстаграм.

Зокрема, днями Даніель приїхав до батька в Україну, оскільки у столиці у нього була запланова операція з корекції викривленої носової перегородки.

"Септопластика — це операція, за допомогою якої здійснюється корекція викривленої носової перегородки з метою її відновлення та нормалізації носового дихання. Операція у сина пройшла без ускладнень, Слава Богу і дякую команді зав Лор відділення Лікарні Матері та дитини (Охматдит)професору Юрію Молочик. Попереду у нас с пацаном ніч у лікарні та довгі теревені", — написав Джеджула.

У коментарях підписники Андрія підтримали його сина: "Швидкого одужання!", "Швидкої реабілітації мужчинчику", "Швидкої реабілітації синочку, міцного здоров'я", "Тримайтеся! Дай Бог всього доброго та одужання!".

Варто відзначити, що 15-річний Даніель народився у цивільному шлюбі телеведучого та шоумена Андрія Джеджули та співачки Санти Дімопулос. Вже згодом пара розбіглася. Зараз Даніель живе за кордоном з матір'ю, однак останім часом хлопець часто приїжджає до батька. Цього разу візит Даніеля був попередньо запланований, оскільки йому провели операцію про які раніше говорив його батько.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Джеджула показав спільне фото в патріотичних образах із 15-річним сином від Санти Дімопулос. Крім цього, Фокус писав, Андрій Джеджула показав свого 15-річного сина від Санти Дімопулос, який приїхав в Україну.