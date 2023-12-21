Андрій Джеджула показав спільне фото в патріотичних образах із 15-річним сином від Санти Дімопулос

Андрій Джеджула має старшого сина від першого шлюбу. Підліток живе разом із мамою, однак приїхав у гості до батька.

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48-річний шоумен і телеведучий Андрій Джеджула показав, як за два роки виріс його 15-річний син від співачки Санти Дімопулос. Спільним фото з підлітком Андрій поділився на своїй сторінці в інстаграмі.

На фото Джеджула разом із сином одягнені в білі патріотичні футболки з написом "Доброго вечора, ми з України".

На фото також можна неозброєним оком побачити схожість 15-річного Даніеля з батьком. Хлопець має смаглявий колір тіла, чорне та трішки кучеряве волосся. Попри юний вік підліток має чималенький зріс і вже наздоганяє свого батька.

У підписі під фото шоумен навіть пожартував, що ще рік, і Даніель наздожене татові 192 сантиметри.

Звісно, підписники побачили схожість сина з батьком і написали, що він копія тата.

Варто зазначити, що підліток два роки не був в Україні, а днями приїхав погостювати до батька. Те, що 15-річний хлопець приїхав в Україну, коли в країні війна, розкритикували підписники шоумена. Мовляв, перш за все треба думати про безпеку дітей.

Звісно, на захист батька став сам Даніель, який відповів підписникам, що сам виявив бажання приїхати в Україну.

Даніель народився в цивільному шлюбі Санти й Андрія. Пара пробула в стосунках три роки, потім розлучилася. Уже згодом Джеджула одружився вдруге.

Нагадаємо, Джеджула з колишньою дружиною влаштували публічні з'ясування стосунків і перейшли на особистості.