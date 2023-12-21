Андрей Джеджула показал совместное фото в патриотических образах с 15-летним сыном от Санты Димопулос

Андрей Джеджула имеет старшего сына от первого брака. Подросток живет вместе с мамой, однако приехал в гости к отцу.

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48-летний шоумен и телеведущий Андрей Джеджула показал, как за два года вырос его 15-летний сын от певицы Санты Димопулос. Совместным фото с подростком Андрей поделился на своей странице в инстаграме.

На фото Джеджула вместе с сыном одеты в белые патриотические футболки с надписью "Добрый вечер, мы из Украины".

На фото также можно невооруженным глазом увидеть сходство 15-летнего Даниэля с отцом. Парень имеет смуглый цвет тела, черные и немного вьющиеся волосы. Несмотря на юный возраст подросток имеет немаленький рост и уже догоняет своего отца.

В подписи под фото шоумен даже пошутил, что еще год и Даниэль догонит папины 192 сантиметра.

Конечно подписчики отметили сходство сына с отцом и написали, что он копия папы.

Стоит отметить, что подросток два года не был в Украине, а на днях приехал погостить к отцу. То, что 15-летний парень приехал в Украину, тогда когда в стране война, раскритиковали подписчики шоумена. Мол, прежде всего надо думать за безопасность детей.

Конечно на защиту отца стал сам Даниэль, который ответил подписчикам, что сам изъявил желание приехать в Украину.

Отметим, что Даниэль родился в гражданском браке Санты и Андрея. Пара пробыла в отношениях три года. После развелась. Уже впоследствии Джеджула женился во второй раз.

Напомним, Джеджула с бывшей женой устроили публичные выяснения отношений и перешли на личности.