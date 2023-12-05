Джеджула з колишньою дружиною влаштували публічні з'ясування стосунків та перейшли на особистості

Сім'я Джеджул досі не поділить спільну доньку

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Колишня дружина 48-річного актора та телеведучого Андрія Джеджули Юлія Леус розповіла, що батько її доньки мститься їй і зовсім не думає про їх спільну дитину. В інтерв'ю з Аліною Доротюк Леус розповіла, що днями відбулось чергове судове засідання на якому вирішувалася доля їх спільної доньки з Андрієм Адель.

Після розлучення у 2022 році донька залишилася жити разом з мамою Юлією. Жінка через війну в країні та загрозу життю доньки прийняла рішення виїхати з нею жити за кордон. Однак, Андрій Джеджула проти такого рішення і просить у суду рівноправне право опіки над донькою.

Як розповідає Юлія, у судовому позові Джеджула вимагає, щоб дівчинка половину тижня жила з ним — з неділі по середу. Крім цього, дівчинка повинна через рік святкувати день народження та Новий рік з батьком і проводити кожне 8 березня з ним.

Колишню дружину актора такі вимоги не влаштовують, оскільки вона живе за кордоном і не зможе кожного тижня привозити дівчинку до батька.

Юлія вважає небезпечним життя доньки у Києві, особливо в зимовий період.

Колишня дружина незадоволена, що суд підтримав вимогу її колишнього чоловіка.

"За рішенням суду через 10 днів Аделіна має повернутися в Україну. Ракети не ракети… Дитина моя повинна тепер сидіти під обстрілами. Мало того, що я на останні гроші вивезла дитину в безпечне місце, щоб вона не спала в садочку в підвалах, або щоб ми не спали у ванній. Він ніколи не питав, що з нею, коли обстріли. Востаннє вона дуже злякалася. Вона тільки почала спати нормально",- сказала блогерка.

Жінка також відзначила, що чоловік таким чином хоче лише насолити їй, однак ніяк не думає про свою доньку.

Юлія запевняє, що три роки сама виховує доньку і Андрій ніяк не допомагає, навіть відмовився платити за садочок.

Крім цього, вона відзначила, що Джеджула не зупинився на суді, він також подав позов до польського Міністерства юстиції. Жінка не розуміє дій колишнього чоловіка, тому думає, що він лише хоче їй насолити.

Після гучного інтервʼю Юлії Леус шоумен не зміг промовчати. У своєму інстаграмі він записав відеозвернення і заявив, що його колишня дружина незадоволена жінка з брудним ротом та рукам, яка ллє на нього бруд і бреше.

Телеведучий вважає рішення справедливим, адже воно ділить права батьків порівну.

Також Джеджула звинуватив колишню в тому, що вона лише їздить відпочивати за кордон у той час, коли він працює у країні в якій день і ніч війна.

Він переконаний, що для людей, які живуть за кордоном немає війни в Україні, а є лише можливість гарно відпочити.

Також він звернувся до інтерв'юєрок, які спілкувалися з його колишньою та погрозив їм судом за посягання на його честь та гідність.

Також він відзначив, що колишня дружина піариться на його прізвищі, адже до цього вона була ніким і про неї ніхто не знав.

Нагадаємо, 17-річна донька Олі Фреймут показала як проводить час зі своїм бойфрендом.