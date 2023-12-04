17-річна донька Олі Фреймут показала як проводить час зі своїм бойфрендом

Дівчина попр юний вік вже два роки в стосунках

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Старша донька 41-річної української телеведучої Олі Фреймут Злата показала в своєму інстаграмі бойфренда та як проводить час з ним.

Відомо, що 17-річна Злата Мітчелл вже тривалий час живе та навчається в Америці. У стосунках з молодим хлопцем на ім’я Оскар дівчина вже близько двох років. Публічно про свого хлопця Злата заявила у травні 2022 року. Однак зіркова мама дівчини, Оля Фреймут, коментує дописи хлопця в інстаграмі ще з жовтня 2021 року, а це означає, що Злата познайомила маму зі своїм обранцем раніше ніж представила його публічно. Про хлопця відомо лише те, що він корінний американець.

Злата не веде публічне життя, однак періодично публікує провокаційні фото. Цього разу дівчина показалася в прозорій чорній блузці та джинсах в одному із американських бутиків. Компанію їй склав бойфренд Оскар.

Донька Олі Фреймут зі своїм хлопцем Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Так, 17-річна Злата опублікувала фото, на якому вона стоїть поряд з Оскаром, який у цей час робить фото у дзеркалі. На світлині хлопець помітно вищий зростом за Злату, має худорляву статуру та насичено чорне волосся, а також смаглявий колір шкіри. Одягнений парубок у світло-сині джинси, білу футболку та светр, який він накинув на плечі.

Поряд притулившись до хлопця стоїть Злата у прозорій чорній блузі та чорних джинсах. Доповнила образ дівчина чорною сумочкою.

Судячи з усього парочка влаштувала собі шопінг на вихідні.

Нагадаємо, Ольга Фреймут поділилася рідкісним кадром з чоловіком.